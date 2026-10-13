CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!

Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!

Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabı, Anthony Taylor tarafından ele alınan Hakem Kararları Analizi videosunu duyurdu. Taylor, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den bazı maçlardan seçilen tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:42 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 14:56
Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!

Merkez Hakem Kurulu, Anthony Taylor tarafından ele alınan Hakem Kararları Analizi videosunu yayınladı.

Yapılan açıklamada, "MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle.

Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

*REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi" ifadeleri kullanıldı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin orta saha listesi ortaya çıktı!
Barcelona'dan G.Saray maçı öncesi olay açıklama!
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Trump’tan Başkan Erdoğan’a peş peşe övgü: “Ona çok büyük saygım var”
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin!
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça'dan G.Saray maçı öncesi paylaşım: Cehenneme giden yok! Barça'dan G.Saray maçı öncesi paylaşım: Cehenneme giden yok! 19:39
Aboubakar yıldızlaştı! Bodrum FK rahat kazandı Aboubakar yıldızlaştı! Bodrum FK rahat kazandı 19:13
Dev maç öncesi dostluk yemeği! Dev maç öncesi dostluk yemeği! 15:56
Unai Emery: Fenerbahçe'nin çok deneyimli oyuncuları var Unai Emery: Fenerbahçe'nin çok deneyimli oyuncuları var 16:06
Bandırma'da kazanan çıkmadı! Bandırma'da kazanan çıkmadı! 16:43
Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması! 18:05
Daha Eski
Galatasaray Barcelona maçında Osimhen oynuyor mu? Galatasaray Barcelona maçında Osimhen oynuyor mu? 14:19
Galatasaray Barcelona maçının spikeri kim? Galatasaray Barcelona maçının spikeri kim? 14:29
Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları yorumladı! Anthony Taylor tartışmalı pozisyonları yorumladı! 14:42
Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... Oulai transferinde sıcak gelişme! G.Saray... 15:25
G.Saray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! G.Saray'da flaş Ugochukwu gelişmesi! 15:37
Trabzonspor'da KuPS Kuopio mesaisi Trabzonspor'da KuPS Kuopio mesaisi 15:39