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Anasayfa Galatasaray Galatasaray Barcelona maçında Osimhen var mı, kadroda olacak mı?

Galatasaray Barcelona maçında Osimhen var mı, kadroda olacak mı?

Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11’de başlayacak mı, sakatlığına ilişkin son durum ne? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde çıkacağı önemli karşılaşma öncesinde Nijeryalı golcünün hücum hattındaki rolü merak ediliyor. Okan Buruk’un forvet tercihi nasıl şekillenecek, Osimhen’in kadrodaki yeri kesinleşti mi, teknik heyetten açıklama geldi mi? Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu hakkında maç öncesinde hangi bilgiler bulunuyor? İşte Osimhen’in son durumuna ilişkin gelişmeler, teknik heyetin değerlendirmesi ve Barcelona karşılaşmasının ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:19
Galatasaray Barcelona maçında Osimhen var mı, kadroda olacak mı?

Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hücum hattının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Victor Osimhen'in sakatlık sonrası durumu ve Okan Buruk'un Nijeryalı futbolcuya vereceği görev, maç öncesindeki başlıca konular arasında. Taraftarlar, yıldız golcünün kadroda bulunup bulunmayacağını ve karşılaşmaya nasıl başlayacağını araştırıyor. Peki, Osimhen Barcelona maçında oynayacak mı, ilk 11 tercihi kesinleşti mi?

OSİMHEN BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen'in Barcelona karşısında forma giymesi bekleniyor. Maç günü yayımlanan haberlerde Okan Buruk'un Nijeryalı golcüyü başlangıç kadrosunda değerlendirmeyi planladığı aktarılıyor.

OSİMHEN SAKAT MI? KASIMPAŞA MAÇINDA SAHALARA DÖNDÜ

Nijeryalı futbolcunun durumuna ilişkin en somut gelişme, 9 Ekim'de oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında görev alması oldu. Geçen hafta 77. dakikada oyuna dahil olan Osimhen hazır görüntüsüyle taraftarlara umut verdi.

Sarı-kırmızılıların 3-1 kazandığı mücadelede Mario Lemina'nın uzatma bölümündeki golüne de pasıyla katkı verdi. Bu nedenle Osimhen'in durumunu yalnızca "sahalara dönüş için tedavisi sürüyor" şeklinde anlatmak, son lig maçında oynadığı bilgisini dışarıda bırakıyor.

TEKNİK HEYET OSİMHEN HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, Kasımpaşa maçından sonra oyuncunun kullanımına ilişkin açıklama yaptı. Saraloğlu, "Osimhen sakatlıktan yeni çıktı, korumak zorunda kaldık" diyerek süre planlamasında temkinli davrandıklarını belirtti.

AVRUPA KUPALARINDA 17 MAÇTA 13 GOL

Galatasaray'ın Barcelona öncesinde paylaştığı bilgilere göre Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 17 karşılaşmada 13 gol kaydetti.

Bu rakam yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni değil, Avrupa kupalarındaki toplam performansını kapsıyor. Nijeryalı santrforun gol katkısı, Barcelona karşılaşması öncesinde hücum hattındaki tercihinin neden yakından izlendiğini ortaya koyuyor.

GALATASARAY - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci hafta karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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