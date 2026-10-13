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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. maçında deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Son olarak sarı-lacivertlilerin bu maç öncesi kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:16 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 14:50
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22.00'de Aston Villa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'ye hareket edecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Aston Villa karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin, Aston Villa maçı kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriç"

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