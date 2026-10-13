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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray-Barcelona maçının spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Galatasaray-Barcelona maçının spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

Galatasaray ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi mücadelesinde maçın anlatımını yapacak isim belli oldu. Futbolseverlerin yayın öncesinde araştırdığı “Galatasaray Barcelona maçını hangi spiker anlatacak?” sorusu yanıt buldu. Karşılaşmada mikrofon başında Özkan Öztürk olacak. 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte maçın spikeri, yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 14:29 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 14:30
Galatasaray-Barcelona maçının spikeri kim, maçı kim anlatıyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverlerin gündeminde maçın yayın bilgileri ve spikeri yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa arenasındaki mücadelesini ekran başından takip etmeye hazırlanan taraftarlar, "Galatasaray Barcelona maçını kim anlatıyor?", "Galatasaray Barcelona maçının spikeri kim?" ve "Özkan Öztürk mü anlatacak?" sorularına yanıt arıyor. Galatasaray - Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın bilgileri haberimizde...

GALATASARAY BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Mücadelenin Türkiye saatiyle 22.00'de başlaması planlanıyor.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Barcelona karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında spiker olarak Özkan Öztürk görev yapacak. Maç öncesinde yayın ekibini ve anlatımı yapacak ismi merak eden futbolseverler, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

ÖZKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

1985 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Özkan Öztürk, spor spikeri, sunucu ve yorumcudur. Meslek hayatına 2004 yılında Best FM'de başlayan Öztürk, 2014'te Lig TV'ye transfer oldu. beIN SPORTS bünyesinde Süper Lig ve Avrupa maçlarını anlatan deneyimli spiker, 2024 itibarıyla TRT ekranlarında da görev almaya başladı.

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