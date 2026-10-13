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Anasayfa Galatasaray Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşmasıyla devam ediyor. Lig aşamasının ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında Sporting karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından sahasında galibiyet arıyor. Futbolseverler ise “Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda?”, “TRT 1 canlı izle” ve “Galatasaray Barcelona maçı şifresiz mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte dev karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve maç öncesi son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 13:57 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 19:16
Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray-Barcelona maçı canlı skor ekranı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Barcelona, İstanbul'da kritik bir mücadeleye çıkıyor. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında puan hedefliyor. Barcelona ise Feyenoord karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin ardından İstanbul deplasmanında da kazanmak istiyor. Maçı canlı takip etmek isteyenler, Galatasaray-Barcelona karşılaşmasının saatini, yayın kanalını ve muhtemel kadroları araştırıyor. İşte TRT 1 yayın bilgisi, sakat oyuncular ve karşılaşma öncesindeki son ayrıntılar...

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasındaki Galatasaray-Barcelona karşılaşması, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) oynanacak.

GALATASARAY BARCELONA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbul'daki RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olmuştu. Barcelona ise turnuvanın ilk haftasında Feyenoord'u 5-1 yenerek üç puanla başlamıştı. İki takım da ikinci hafta mücadelesinde puan tablosundaki konumunu güçlendirmek istiyor.

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

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GALATASARAY, AVRUPA'DA 342. KEZ SAHNE ALACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak.

GALATASARAY'DA SINGO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun uyluk bölgesindeki sakatlığı nedeniyle Barcelona karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un savunma kurgusu ve hücum hattında yapacağı tercihler maç öncesinde takip edilen başlıklar arasında yer alıyor.

BARCELONA'DA RAPHINHA YOK

Barcelona'da Raphinha'nın uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyememesi bekleniyor. Andreas Christensen ve Roony Bardghji de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alması beklenmeyen isimler arasında bulunuyor. Frenkie de Jong'un durumu ise maç öncesinde belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Hansi Flick'in, İstanbul deplasmanında orta saha ve hücum hattındaki tercihleri karşılaşmanın öne çıkan ayrıntılarından biri olacak. Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerin hücumdaki performansı Barcelona'nın oyun planında belirleyici olabilir.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen

Barcelona: Garcia, Espart, Martin, Kounde, Garcia, Gavi, Rodri, Olmo, Gordon, Yamal, Jesus

TRT 1 canlı HD izle

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ 2026

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 11794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol oranı: 30000
  • FEC: 3/4
  • Yayın kalitesi: HD

TRT 1 FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Televizyonunda TRT 1 kanalını bulamayan izleyiciler, manuel kanal arama yöntemiyle frekans bilgilerini girebilir.

  1. Televizyonun veya uydu alıcısının Menü bölümünü açın.
  2. Kurulum, Uydu Ayarları veya Kanal Arama menüsüne girin.
  3. Uydu olarak Türksat 4A (42° Doğu) seçeneğini belirleyin.
  4. Frekans bölümüne 11794, polarizasyon bölümüne V (Dikey) yazın.
  5. Sembol oranını 30000, FEC değerini 3/4 olarak ayarlayın.
  6. Kanal aramasını başlatıp bulunan kanalları kaydedin.

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