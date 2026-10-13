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Getafe'den transferde Dani Carvajal sürprizi!

İspanya La Liga ekibi Getafe, tecrübeli futbolcu Dani Carvajal'i transfer etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 12:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 12:34
Getafe'den transferde Dani Carvajal sürprizi!

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'den transferde sürpriz bir hamle geldi. Getafe, Dani Carvajal'i transfer ettiğini resmen duyurdu. Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki İspanyol sağ bek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Altyapısında yetiştiği Real Madrid'de uzun süre forma giyen Carvajal, takımıyla 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.

İspanya Milli Takımı'nda ise 52 kez görev yapan Carvajal, bir gol kaydetti. Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, 8 haftası geride kalan LaLiga'da 8 puanla 14. sırada yer aldı.

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