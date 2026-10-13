Fenerbahçe, Aston Villa maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından istasyon ve pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Aston Villa maçının taktiği üzerinde çalışıldı.

Sarı-lacivertlilerde Romelu Lukaku, Çaykur Rizespor maçında aldığı darbe sebebiyle rehabilitasyon süreci doğrultusunda takımdan ayrı salonda çalıştı. Kulüp kaynakları Belçikalı futbolcunun durumunun ciddi olmadığını bildirdi.

Fenerbahçe, Aston Villa maçı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İngiltere'nin Birmingham kentine hareket edecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve bir futbolcu, TSİ 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Villa Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Aston Villa-Fenerbahçe müsabakası 14 Ekim Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.