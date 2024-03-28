GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamalarını da sürdürüyor. Fakat buna karşın 50 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 50 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.
İşte Cimbom'da 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 12 futbolcu...
BATUHAN ŞEN
SİRAÇHAN NAS
LEO DUBOIS
MATHIAS ROSS
YUSUF DEMİR
NICOLO ZANIOLO
ALEXANDRU CICALDAU
TAYLAN ANTALYALI
YUNUS AKGÜN
EMİN BAYRAM
METEHAN BALTACI
HALİL DERVİŞOĞLU
KAZIMCAN KARATAŞ
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