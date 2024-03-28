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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiriyor. Bir yandan şampiyonluk hesapları yapan teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamalarını da sürdürüyor. Fakat buna karşın 50 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonunda zorlu bir süreç bekliyor. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:03
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Gerek sezon başında gerekse devre arası transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yle 2 puan fark bulunan sarı-kırmızılılarda, gelecek yılların da planlamasına şimdiden başlandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerlenirken, sezon sonunda Cimbom'da yine büyük bir değişim söz konusu olacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Gelecek sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

Bu kapsamda kiralıkların da dönmesiyle birlikte 50 yaşındaki çalıştırıcıyı yaz döneminde zorlu bir süreç bekliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

İşte Cimbom'da 5'i yabancı olmak üzere kiralıktan dönecek 12 futbolcu...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

BATUHAN ŞEN

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

SİRAÇHAN NAS

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

LEO DUBOIS

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

MATHIAS ROSS

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

YUSUF DEMİR

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

NICOLO ZANIOLO

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

ALEXANDRU CICALDAU

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

TAYLAN ANTALYALI

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

YUNUS AKGÜN

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

EMİN BAYRAM

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

METEHAN BALTACI

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda...

HALİL DERVİŞOĞLU

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