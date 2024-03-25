Haberler Galatasaray Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray - Antalyaspor maçı sonrası hakemler arasında geçen diyaloglar sosyal medyaya düştü! Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan mücadeleyi yöneten hakem Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşmanın görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum " yanıtını verdiği görülüyor. İşte o konuşmalar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 00:13
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Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdülkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.

Görüntülü görüşmede Hugh Dallas'ın Abdülkadir Bitigen'e "Bir hafta sonra hala bunun faul olduğunu düşünüyor musun?" sorusunu yönelttiği, Bitigen'in ise "Basit bir temas, penaltı olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdiği görülüyor.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

İŞTE SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN VİDEODAKİ O KONUŞMA

Pawel Gil: Galatasaray - Antalyaspor maçıyla başlıyoruz. Tete'ye verilen penaltıda 4 tane görüntü var ve hiçbirisi defans oyuncusu tarafından net bir faul yapıldığını sunmuyor. Burada VAR çağırıyor ancak sadece teması gösteriyor. Defalarca söyledik ki; sadece temas, başlı başına bir faul değildir. VAR yanlış bir şekilde müdahale ediyor.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Hugh Dallas: Hakemler çoğu zaman hata yaptığında pozisyonları yanlış olduğu için hata yapıyor. Sen bir elit hakeme yakışır şekilde çok iyi pozisyon alıyorsun Abdulkadir. Tam olarak VAR'a gittiğinde 'Burada nasıl böyle bir hata yapmışım?' dediğini ve kararını değiştirdiğini söyler misin?

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Abdulkadir Bitigen: Burada yerim çok iyiydi. Top bir anda defanstan dönünce 11 numaralı defans oyuncusu maç esnasında benim önümü kapattığı için ben temas noktasını göremedim, göremediğimi de VAR hakemine söyledim. Daha sonra VAR, pozisyonu incelemeye başladı ve temas gördüğünü, APB'yi izledikten sonra beni incelemeye davet edeceğini söyledi.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Abdulkadir Bitigen: İzlemeye gittiğimde önce yavaş çekimde önce hücum oyuncusunun topa dokunduğunu, sonra mavili oyuncunun rakibine temas ettiğini gösterdi. Sonra bunu normal hızda izletti. Ben emin olabilmek için yakın temas istedim. Bundan sonra kararımı penaltı olarak verdim.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Hugh Dallas: Özgür harika bir sezon geçirdin. Müdahalelerin de oldukça azdı, 3 civarı müdahalen oldu. Bize şunu söyleyebilir misin; niye bu kadar hafif bir temas için hakemi çağırdın ve hakemi inanılmaz bir baskı altında bıraktın?

Özgür Yankaya: Kısacası; hata yaptım. Hakem görmediğini söyleyince inceledim ve daha sonra beklentiye baktım, orada itiraz eden oyuncular vardı. Teması gördüm o anda odada.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Hugh Dallas: Oyuncuların işi zaten abartmak ve penaltı kazanmak. Size defalarca hücum oyuncularına değil, savunma oyuncularınıza bakmanız gerektiğinin altını çizmiştik. Bu noktada adam zaten penaltı kazanmak için bu teması çok daha büyük göstererek bir beklenti oluşturuyor.

Özgür Yankaya: Yanlış anlaşılmasın sadece beklentiye göre hareket ettiğimi söylemiyorum. O andaki durumu hatırlamaya çalışıyorum, ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Neden yaptığımla ilgili ben de sorguluyorum kendimi. Hatırladıklarımdan bahsetmeye çalışıyorum.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Özgür Yankaya: Aklımda kalan bir şey daha var yeni aklıma geldi. Bir şey vardı; Hugh belki bize kızabilir ama bazı UEFA kliplerindeki örneklerle bağdaştırarak da hata yapabiliyoruz. Bazen bu örneklerle doğru kararlar da alabiliyoruz. Benim aklımda da bir pozisyon vardı onunla bağdaştırdığım için... Orada da atak oyuncusunun kendini çok attığı görülüyordu. Hatta bizim milli takımın maçıydı. Oyuncu kendini can havliyle abartarak atmıştı. Orada da buna benzer bir temas vardı. Bilmiyorum, izlemişlerdir herhalde. Bayağı bir benziyor pozisyon. Sadece beklentiye bakarak karar verdiğimi söylemiyorum, bunlar ikinci faktörler.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Abdulkadir Bitigen: Burada Özgür ağabeyin beni VAR'a çağırmasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben teması göremediğimi net bir şekilde söyledim. Benim söylediğimin aksine ceza alanı içinde gerçekleşen bir temas var ve sahada bir penaltı beklentisi var.

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Abdulkadir Bitigen: Haliyle Özgür ağabey beni izlemeye davet etti. İkincisi burada hücum oyuncusunun abartmasına mı bakacağız yoksa defans oyuncusunun yaptığı müdahaleye mi bakacağız? Hücum oyuncuları her seferinde abartıyor onu biliyoruz ama asıl önemli olan burada ayak seviyesindeki müdahale olmuyor mu?

Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Galatasaray - Antalyaspor maçı ve Abdülkadir Bitigen...

Hugh Dallas: Basit penaltı vermiyoruz, bu kadar net. Ufak bir temas dahi olsa basit penaltı vermiyoruz!

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