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TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider konumda yer alan ve sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da sezon sonu önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Kadro planlaması çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin takıma veda etme hazırlığında olduğu belirtildi. Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edilen golcü futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 14:00
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TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sezonu Süper Lig'de şampiyon tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da sürpriz vedalar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla göz dolduran 31 yaşındaki golcü, transferde Avrupa takımlarını peşine taktı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Cimbom'a imza atmasından bu yana 64 maçta forma giyen Icardi, 46 gol ve 19 asistle dikkat çeken bir grafik sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Geçen sene kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, bu sezon da takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken de 11 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Bu performansının ardından Arjantinli golcünün ismi dünya devleriyle anılmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi'ye İtalya'dan teklif geldi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

MAURO ICARDI MILAN'A!
Hücuma verdiği katkıyla parmak ısırtan Mauro Icardi'ye İtalya Serie A ekiplerinden Milan talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Daha önce formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Milan'ın Arjantinli yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Türkiye Gazetesi'nin La Gazetta Dello Sport'tan derlediği habere göre; Milano ekibinin Olivier Giroud yerine bir golcü aradığı ve en uygun adayın Icardi olduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
İstanbul'da mutlu olmasına rağmen İtalya'ya dönme seçeneğini düşünen Icardi'nin bu değişime sıcak baktığı konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

WANDA NARA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR!
Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İtalya'daki TV kanallarından teklif aldığı ve farklı projelerde yer almak için Icardi'yi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı

Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

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