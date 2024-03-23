TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de lider konumda yer alan ve sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray'da sezon sonu önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Kadro planlaması çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık yaşanması gündeme geldi. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin takıma veda etme hazırlığında olduğu belirtildi. Galatasaray'dan ayrılacağı ifade edilen golcü futbolcunun yeni takımı da belli oldu. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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Cimbom'a imza atmasından bu yana 64 maçta forma giyen Icardi, 46 gol ve 19 asistle dikkat çeken bir grafik sergiledi.
Geçen sene kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Mauro Icardi, bu sezon da takımın en önemli kozları arasında yer alıyor.
Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen yıldız oyuncu 23 gol atarken de 11 asist yaptı.
Bu performansının ardından Arjantinli golcünün ismi dünya devleriyle anılmaya başladı.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi'ye İtalya'dan teklif geldi.
MAURO ICARDI MILAN'A!
Hücuma verdiği katkıyla parmak ısırtan Mauro Icardi'ye İtalya Serie A ekiplerinden Milan talip oldu.
Daha önce formasını giydiği Inter'in ezeli rakibi Milan'ın Arjantinli yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
Türkiye Gazetesi'nin La Gazetta Dello Sport'tan derlediği habere göre; Milano ekibinin Olivier Giroud yerine bir golcü aradığı ve en uygun adayın Icardi olduğu yazıldı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR!
İstanbul'da mutlu olmasına rağmen İtalya'ya dönme seçeneğini düşünen Icardi'nin bu değişime sıcak baktığı konuşuluyor.
WANDA NARA İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR!
Öte yandan Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın İtalya'daki TV kanallarından teklif aldığı ve farklı projelerde yer almak için Icardi'yi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.
Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Arjantinli yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
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