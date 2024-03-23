Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu dolduracak ismi Portekiz'de buldu. Yıldız ismin menajeriyle temas kuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Bir yandan şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sarı-kırmızılılarda transferin ilk hedefi de belirlendi.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens'in boşluğunu doldurmak isteyen Cimbom, Rafa Silva'yı gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Benfica forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki Portekizli yıldızla temaslar şimdiden başladı. Galatasaray, birçok talibi olan Silva'da kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Menajeriyle geçtiğimiz günlerde temas kuran sarı-kırmızılı idareciler, Rafa Silva'nın isteklerini öğrendi. Yıllık 4 milyon euro talep eden Portekizli yıldız ayrıca imza parası da istedi.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Görüşmelerin sürdüğü 30 yaşındaki oyuncu, 2016'dan bu yana Benfica'da oynuyor. Portekiz ekibindeki istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Bu yıl 44 maçta 18 gol, 14 asistle kariyerinin zirvesini gören yıldız oyuncu, toplamda ise 318 karşılaşmada 90 gol, 78 asistle adeta şov yaptı.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Portekizli 10 numara! Mertens'in yerine gelecek

Daha önce Braga ve Feirense formaları giyen Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda ise 25 karşılaşmaya çıktı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ziyech G.Saray'da kalacak! İşte sözleşme detayları...
Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu
Dolar ne kadar oldu? (23 Mart Cumartesi)
SIRT HAREKETLERİ 👊
Bir kitap da sen getir
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Macaristan tornistan! Macaristan tornistan! 01:46
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:45
"Önemli bir galibiyet elde ettik" "Önemli bir galibiyet elde ettik" 01:44
Tatsız prova Tatsız prova 01:42
Daha Eski
Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 Kosova Rashica ile kazandı: 1-0 01:39
Montella: Maçın hakkı bu değildi! Montella: Maçın hakkı bu değildi! 01:20
Budapeşte'de tatsız prova! Budapeşte'de tatsız prova! 01:20
F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! F.Bahçe Beko İtalya'da kaybetti! 01:20
Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... Flaş transfer açıklaması! Yeni adresi... 00:08
Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden Avrupa devleri Semih'in peşinde! 7 talip birden 00:08