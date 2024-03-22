Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunu açıkladı. Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluşturdu. Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu yer aldı. İşte CIES'e göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...
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8- Jayden Oosterwolde - 14.7 milyon euro
7- Davinson Sanchez - 15 milyon euro
6- İsmail Yüksek - 15.2 milyon euro
5- Cengiz Ünder - 17.8 milyon euro
4- Barış Alper Yılmaz - 20.1 milyon euro
3- Sebastian Szymanski - 20.7 milyon euro
2- Ferdi Kadıoğlu - 21.1 milyon euro
1- Kerem Aktürkoğlu - 25.3 milyon euro
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