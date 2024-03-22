Haberler Galatasaray Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunu açıkladı. Listede ilk 9 sırayı Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular oluşturdu. Beşiktaş'tan ise 1 futbolcu yer aldı. İşte CIES'e göre Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:20
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

CIES, Trendyol Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusunu açıkladı. Listenin zirvesinde Galatasaray'ın yıldızı yer aldı.

İşte o sıralama...

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

10- Semih Kılıçsoy - 13.6 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

9- Tete - 14 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

8- Jayden Oosterwolde - 14.7 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

7- Davinson Sanchez - 15 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

6- İsmail Yüksek - 15.2 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

5- Cengiz Ünder - 17.8 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

4- Barış Alper Yılmaz - 20.1 milyon euro

Süper Lig'in en değerli futbolcuları açıklandı! İşte zirvedeki yıldız

3- Sebastian Szymanski - 20.7 milyon euro

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mertens'ten Oliveira'ya 'abi' tavsiyesi!
G.Saray'dan şaşırtan transfer! Eski Beşiktaşlı imzayı atıyor
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 22 Mart rakamları
DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR? 💧 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 MART |❓Bugün sizi neler bekliyor? Sürprizlere açık olun!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli maç saat kaçta? Milli maç saat kaçta? 09:13
Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada Dönüş tarihi belli oldu! O maçta sahada 09:08
Fırtına'ya Sambacı sol bek! Bonservissiz gelecek Fırtına'ya Sambacı sol bek! Bonservissiz gelecek 08:52
Bugün kimin maçı var? 22 Mart Cuma Bugün kimin maçı var? 22 Mart Cuma 08:14
Montella'dan Semih açıklaması! Montella'dan Semih açıklaması! 01:06
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri! 01:06
Daha Eski
Beşiktaş'tan Semih tepkisi! Beşiktaş'tan Semih tepkisi! 01:06
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! F.Bahçe'ye 3 müjde birden! 01:06
Macaristan hazırlıklarını tamamladı Macaristan hazırlıklarını tamamladı 01:05
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:05
F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti F.Bahçe'ye ciddi gelir kazandırmıştı! Çöküşe geçti 01:05
Eski başkandan F.Bahçe'ye eleştiri! Eski başkandan F.Bahçe'ye eleştiri! 01:05