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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sakatlığı en çok merak edilen isim Davinson Sanchez'di. Kolombiyalı stoperin, sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 09:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da sakatlığı bulunan isimlerden olan Davinson Sanchez'in durumu merak ediliyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Yıldız stoperin sahalarda dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!

27 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

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