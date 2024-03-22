GALATASARAY HABERLERİ - Davinson Sanchez'in dönüş tarihi belli oldu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sakatlığı en çok merak edilen isim Davinson Sanchez'di. Kolombiyalı stoperin, sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi.
Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 27 karşılaşmada 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
Kariyerinde Nacional, Ajax ve Tottenham gibi takımlarda forma giyen Sanchez, sezon başında sarı-kırmızılı takıma gelmişti.
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