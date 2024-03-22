GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.