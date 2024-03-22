GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu attığı goller ve asistleriyle zirve yarışında takımı adına önemli rol oynuyor. Birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu, kariyeri hakkında kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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Bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta 14 gol ve 8 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu, grafiğiyle göz dolduruyor.
Süper Lig'de 30 hafta sonunda 81 puan toplayan Galatasaray, lider durumda yarışa devam ediyor.
Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom'da mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak konusu olmuş durumda.
Sergilediği futbolla birçok takımı peşine takan Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.
"AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"
Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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