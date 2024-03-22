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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da takımın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu attığı goller ve asistleriyle zirve yarışında takımı adına önemli rol oynuyor. Birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu, kariyeri hakkında kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 12:22
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GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu performansıyla takımın en önemli isimleri arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken Kerem, takımının şampiyonluk yarışında kritik rol oynuyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Bu sezon forma giydiği 45 resmi maçta 14 gol ve 8 asistlik katkı veren 25 yaşındaki futbolcu, grafiğiyle göz dolduruyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Süper Lig'de 30 hafta sonunda 81 puan toplayan Galatasaray, lider durumda yarışa devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlayan Cimbom'da mevcut oyuncuların da takımdaki geleceği merak konusu olmuş durumda.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Sergilediği futbolla birçok takımı peşine takan Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

Cimbom'un başarısındaki önemli payın takımdaki arkadaşlık olduğunun altını çizen başarılı oyuncu "Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede" dedi.

GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'dan transfer açıklaması! Yeni adresi...

"AVRUPA'DA FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUM"
Milli oyuncu, "Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

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