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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'in adı son dönemlerde Galatasaray ile anılıyordu. Geleceğiyle ilgili röportaj veren Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:52
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ağırlık veren sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Cimbom'un gündemindeki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Christian Eriksen...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Galatasaray ile anılan Eriksen, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

"ERIK TEN HAG İLE KONUŞTUM"

Tipsbladet'e yaptığı açıklamada Manchester United'da mutsuz olduğunu belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Eriksen, sezonun sona ermesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılabileceğini ima etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Eriksen, "Elbette uzun vadede endişelenebilirsiniz çünkü mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. Benim böyle bir yaklaşımım yok." dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Christian Eriksen'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

İngiliz basınından The Sun ise geçtiğimiz ay sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Brentford'un da Eriksen'i istediğini yazmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Christian Eriksen bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 21 maçta 1.130 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı

Danimarkalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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