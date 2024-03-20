TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a Christian Eriksen müjdesi! Kendisi açıkladı
Son dakika Galatasaray haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Christian Eriksen'in adı son dönemlerde Galatasaray ile anılıyordu. Geleceğiyle ilgili röportaj veren Danimarkalı futbolcu, sarı-kırmızılıları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:46 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 13:52
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Adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Galatasaray ile anılan Eriksen, geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ERIK TEN HAG İLE KONUŞTUM"
Tipsbladet'e yaptığı açıklamada Manchester United'da mutsuz olduğunu belirten tecrübeli orta saha oyuncusu, "Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum.
Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.
Düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediğini söyleyen Eriksen, sezonun sona ermesinin ardından İngiliz ekibinden ayrılabileceğini ima etti.
Eriksen, "Elbette uzun vadede endişelenebilirsiniz çünkü mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. Benim böyle bir yaklaşımım yok." dedi.
Christian Eriksen'in adı geçtiğimiz transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
İngiliz basınından The Sun ise geçtiğimiz ay sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Brentford'un da Eriksen'i istediğini yazmıştı.
Christian Eriksen bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 21 maçta 1.130 dakika süre aldı.
Danimarkalı orta saha oyuncusu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Eriksen'in Manchester United ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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