Galatasaray'dan açıklama geldi: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz!

Galatasaray başkanvekili Erden Timur yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

İşte o sözler...

"FENERBAHÇE'NİN YABANCI HAKEM TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

"Yabancı hakem olsun. Hiç sorun yok." Bu haksızlıklar sonuca varmayacak. Değil bir maç, isterseniz her maç yabancı hakem çağıralım! Yabancı hakemlere de baskı yapalım, bakalım ne olacak?"

"Fenerbahçe yabancı hakemlerle şampiyon olacağını düşünüyor ya; buyursun 5 yabancı hakem seçelim. Son 2 yılımızdaki maçları incelesin. Teraziye gelsin maçlar, dedikler çıkarsa kabul ediyoruz."

"Keşke robot hakem gelse. Ona sosyal medyadan baskı yapamazsın, annesine babasına baskı kuramazsın. Yumruk attıramazsın."