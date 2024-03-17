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Galatasaray'dan açıklama geldi: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz!

Son dakika spor haberi: Galatasaray başkanvekili Erden Timur önemli açıklamalarda bulundu. Timur, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul ettiklerini ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:05 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:12
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Galatasaray'dan açıklama geldi: Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz!

Galatasaray başkanvekili Erden Timur yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

İşte o sözler...

"FENERBAHÇE'NİN YABANCI HAKEM TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

"Yabancı hakem olsun. Hiç sorun yok." Bu haksızlıklar sonuca varmayacak. Değil bir maç, isterseniz her maç yabancı hakem çağıralım! Yabancı hakemlere de baskı yapalım, bakalım ne olacak?"

"Fenerbahçe yabancı hakemlerle şampiyon olacağını düşünüyor ya; buyursun 5 yabancı hakem seçelim. Son 2 yılımızdaki maçları incelesin. Teraziye gelsin maçlar, dedikler çıkarsa kabul ediyoruz."

"Keşke robot hakem gelse. Ona sosyal medyadan baskı yapamazsın, annesine babasına baskı kuramazsın. Yumruk attıramazsın."

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