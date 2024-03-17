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Galatasaray'da Carlos Vinicius Süper Lig’deki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 18:20
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Galatasaray'da Carlos Vinicius Süper Lig’deki ilk golünü attı

Trendol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, sarı-kırmızılıların galibiyet golü Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius'tan geldi. Müsabakanın 90. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin vuruşunda direkten dönen topu kale önünde alan Vinicius düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-3'e getirdi.

28 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de ilk gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcunu 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor. Mücaeledeleye yedeklerde başlayan Carlos Vinicius, 89. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.

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