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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 09:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

Mücadele öncesi Galatasaray topladığı 78 puanla zirvede yer alıyor. 43 puanlı Kasımpaşa ise 5. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

Galatasaray'da pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı, sarı-kırmızılılar açısından en zor virajlardan biri olarak görülüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

Ligde 10 maçtır kazanan ve lider durumda olan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, yaptığı değerlendirme sonrasında Kasımpaşa maçının kritik notlarını öğrencilerine aktardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

"FENERBAHÇE YİNE TAKILMAMIZI BEKLİYOR"

Milliyet'in haberine göre; taktik düzen açısından futbolcuları antrenmanda uyaran sarı-kırmızılıların teknik patronu, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "İyi bir seri yakaladık ama her maçın bir hikayesi var. Ve de, her maç bir final. Kasımpaşa karşılaşması ise kırılmalardan biri. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız ve muhtemelen yine takılmamızı bekliyorlar. Kazanmamız durumunda ise önemli bir avantaj yakalayacağız" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

"KASIMPAŞA MAÇA FAZLASIYLA ASILACAKTIR"

Kasımpaşa'nın ligdeki yeri ve topladığı puana dikkat çekilen toplantıda, "Kasımpaşa, Avrupa hedefi için bu maça fazlasıyla asılacaktır. Hızlı hücuma çıkabilen bir takım ve konuda dikkatli olmalıyız. Alacağımız galibiyet milli araya da moralli girmemizi sağlayacak" diye değerlendirme yaptıkları bildirildi.

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