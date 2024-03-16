GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk, kritik karşılaşma öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirirken, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı, sarı-kırmızılılar açısından en zor virajlardan biri olarak görülüyor.
Ligde 10 maçtır kazanan ve lider durumda olan Aslan'da teknik direktör Okan Buruk ve ekibi, yaptığı değerlendirme sonrasında Kasımpaşa maçının kritik notlarını öğrencilerine aktardı.
"FENERBAHÇE YİNE TAKILMAMIZI BEKLİYOR"
Milliyet'in haberine göre; taktik düzen açısından futbolcuları antrenmanda uyaran sarı-kırmızılıların teknik patronu, karşılaşmanın önemine dikkat çekerek, "İyi bir seri yakaladık ama her maçın bir hikayesi var. Ve de, her maç bir final. Kasımpaşa karşılaşması ise kırılmalardan biri. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız ve muhtemelen yine takılmamızı bekliyorlar. Kazanmamız durumunda ise önemli bir avantaj yakalayacağız" dediği öğrenildi.
"KASIMPAŞA MAÇA FAZLASIYLA ASILACAKTIR"
Kasımpaşa'nın ligdeki yeri ve topladığı puana dikkat çekilen toplantıda, "Kasımpaşa, Avrupa hedefi için bu maça fazlasıyla asılacaktır. Hızlı hücuma çıkabilen bir takım ve konuda dikkatli olmalıyız. Alacağımız galibiyet milli araya da moralli girmemizi sağlayacak" diye değerlendirme yaptıkları bildirildi.
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