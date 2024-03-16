GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe sözleri! "Muhtemelen yine..."

"İyi bir seri yakaladık ama her maçın bir hikayesi var. Ve de, her maç bir final. Kasımpaşa karşılaşması ise kırılmalardan biri. Yine Fenerbahçe'den önce oynayacağız ve muhtemelen yine takılmamızı bekliyorlar. Kazanmamız durumunda ise önemli bir avantaj yakalayacağız"