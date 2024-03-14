GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme
2011 yılında Galatasaray'a transfer olan ve birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisine sarı-kırmızılılar yeni bir teklif sundu ve prensipte anlaşma sağlandı. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sezon sonu bitecek sözleşmesine göre yılda 2.5 milyon euro kazanan Muslera'ya senelik 1.5 milyon euro'dan iki yıllık mukavele önerildi.
Tecrübeli oyuncu rakam konusunda biraz daha fedakarlık istedi. Yönetim ise "Şampiyonluk gelirse rakamı güncelleriz" dedi. Muslera'nın mayıs ayında yeni sözleşme yapacağı bildirildi.
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