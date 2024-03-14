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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan ve birçok başarıya imza atan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 37 yaşındaki Uruguaylı file bekçisine sarı-kırmızılılar yeni bir teklif sundu ve prensipte anlaşma sağlandı. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

Galatasaray'da büyük başarılan elde eden 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

Uruguaylı eldivenin sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği en çok merak edilen konuların başında gelirken, flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

37 yaşındaki file bekçisiyle yola devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin Uruguaylı eldiven ile masaya oturdu ve büyük ölçüde anlaşmaya varıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

Sezon sonu bitecek sözleşmesine göre yılda 2.5 milyon euro kazanan Muslera'ya senelik 1.5 milyon euro'dan iki yıllık mukavele önerildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Muslera'da anlaşma tamam! İşte önerilen sözleşme

Tecrübeli oyuncu rakam konusunda biraz daha fedakarlık istedi. Yönetim ise "Şampiyonluk gelirse rakamı güncelleriz" dedi. Muslera'nın mayıs ayında yeni sözleşme yapacağı bildirildi.

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