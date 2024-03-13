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Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Derrick Köhn, sarı-kırmızılıların resmi YouTube kanalına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki sol bekin ezeli rakipleri Fenerbahçe ile verdikleri şampiyonluk yarısına ilişkin sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 15:28
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Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

Galatasaray ara transfer döneminde 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı. Futbolcu sergilediği performansla kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmıştı.

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

Futbolcu son olarak sarı-kırmızılıların resmi YouTube kanalına Galatasaray'a transfer sürecinden Fenerbahçe ile verdikleri şampiyonluk mücadelesine kadar birçok konuda konuştu.

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

İŞTE DERRİCK KÖHN'ÜN AÇIKLAMALARI:

TRANSFERİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

"Menajerimden Galatasaray seni istiyor diye ilk haber geldiğinde, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalmıştı. Çabuk karar vermem gerekiyordu. Ailem ve arkadaşlarıma konuştum. Hepsi Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti. Ve beni buraya gelme konusunda yüreklendirdi. Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye'nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı be ben de evet dedim

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

Yeni gelen birine nasıl davranılması gerekiyorsa herkes öyle davrandı.. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları... Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bana, "Sakin ol ve zamanının gelmesini bekle çok iyi şeyler başaracaksın, keyfini çıkar" denmişti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam eder."

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

DERBİDE SKORA YAPTIĞI KATKI HAKKINDA...

"Bunun hayalini kurdum. Çok keyifli bir histi. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum. Golden sonra sevincimi yaptım ve çok daha keyiflendim. Bu sevinci tekrar yaşamayı umuyorum. Ailemin ve arkadaşlarım bu gole çok sevindiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Bu hissi asla unutmayacağım."

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

DİKKAT ÇEKEN FENERBAHÇE SÖZLERİ!

"Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasaray'ız. Biz daha iyiyiz. Odaklanmamız, her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız."

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

DERBİ SÖZLERİ...

"Elbette bilgim var. Almanya'daki Türk arkadaşlarım İstanbul derbilerinden bahsederlerdi. Hangi maçtı hatırlamıyorum ama çocukluğumda bir İstanbul derbisi izlemiştim. Beşiktaş maçı çılgıncaydı. İlk derbimdi, galibiyet almak istiyordum ve galibiyet aldık. O yüzden çok mutluyum. Derbiler hep özeldir ve onları kazanmak çok önemlidir. Oynadığım tüm derbileri kazanmak istiyorum."

Galatasaray'da Derrick Köhn'den flaş Fenerbahçe sözleri! "Biz kazanacağız çünkü..."

TARAFTAR HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

"Pozitif anlamda çılgınca diyebilirim. Bizim için itici bir güçler. Çok tutkulu olduklarını söylemeliyim. Beşiktaş maçında da maç boyu onların sesini duyduk. Taraftar olmasa takımlar bir hiçbir. Onların yanımızda olması çok önemli. Bize hep enerji veriyorlar. Onların yanımızda olduğunu hissetmek bizi iyi hissettiriyor."

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