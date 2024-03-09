GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Boca Juniors Kulübü Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.
Riquelme, "Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Boca için oynamayı çok istiyor ama şu an forma giydiği Galatasaray'da çok iyi kazanıyor.
Bana, 'Hayatımda hiç şimdiki kadar para kazanmadım' dedi. Torreira ayrıca Türkiye'de çok başarılı. Geçen sezon şampiyon oldular, bu sene de iyi gidiyorlar" diye konuştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıkan Torreira, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.
DİĞER