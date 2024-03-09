Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 10:07
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyi evinde 6-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Cimbom'un gollerini 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 85. dakikada Mauro Icardi ve 40. 45 ile 64. dakikalarda Kerem Demirbay kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Bu mücadeleden sonra Galatasaray puanını 78'e yükselterek liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Şampiyonluk yarışına emin adımlarla devam eden sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Hürriyet'in haberine göre; Boca Juniors Kulübü Başkanı Juan Roman Riquelme, Galatasaraylı Lucas Torreira ile bir transfer görüşmesi yaptığını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Riquelme, "Torreira, Boca formasıyla oynamak istediğini söylüyor, babasıyla birlikte Boca maçlarına geliyor. Boca için oynamayı çok istiyor ama şu an forma giydiği Galatasaray'da çok iyi kazanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Bana, 'Hayatımda hiç şimdiki kadar para kazanmadım' dedi. Torreira ayrıca Türkiye'de çok başarılı. Geçen sezon şampiyon oldular, bu sene de iyi gidiyorlar" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Torreira ile yaptığı transfer görüşmesini böyle açıkladı!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maça çıkan Torreira, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER
Duyanlar çok şaşırıyor! Ebru Gündeş’in kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça görenler “Ebru’nun ikizi mi?” diyor!
CHP'de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel'in "istifa et" çağrısına karşı çıktı: "İstanbul'u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin"
Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eski F.Bahçeli Aslan oluyor!
O isme büyük övgü! "İşini çok iyi yapıyor"
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2024 | Ay Balık burcuna geçiyor! 👊Kavgadan uzak durun
AFAD, Kandilli son depremler listesi (9 Mart 2024)
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? Kayserispor - Hatayspor maçı ne zaman? 11:11
Alperen coştu! Houston Rockets kazandı Alperen coştu! Houston Rockets kazandı 10:11
Transfer görüşmesini duyurdu! "Gelmek istiyor ama..." Transfer görüşmesini duyurdu! "Gelmek istiyor ama..." 10:07
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 09:48
Fred varsa sıkıntı yok! Fred varsa sıkıntı yok! 09:46
O isme büyük övgü! "İşini çok iyi yapıyor" O isme büyük övgü! "İşini çok iyi yapıyor" 09:37
Daha Eski
Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü! Aboubakar'ın durumu yılan hikayesine döndü! 09:20
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart..." 09:10
Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." Maç sonu çarpıcı yorum! "Ölmeden önce herkes..." 08:31
Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi Bugün kimin maçı var? 9 Mart Cumartesi 08:14
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Yaşasın Hafta Sonu 00:01
G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! G.Saray'ın 4. golü ofsayt mı? Toroğlu yorumladı! 23:58