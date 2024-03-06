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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'ya verilecek cezalar netleşiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 09:55
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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Galatasaray'da, Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın geleceği tehlikeye girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Karagümrük ile yapılan kupa maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Okan Buruk'la tartışan ve Beşiktaş maçından önce kadro dışı bırakılan Portekizli futbolcuya ağır bir faturanın çıkarılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün hukukçularının, 2 sene daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanan Portekizli oyuncunun durumunu mercek altına aldıkları belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da verilecek olan Oliveira'nın sözleşmesinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Oliveira, Fatih Karagümrük maçından sonra idmanlara da alınmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi. Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...

Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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