GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'ya ağır fatura! Cezası...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'ya verilecek cezalar netleşiyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Kadro dışı kalmasının yanı sıra para cezası da verilecek olan Oliveira'nın sözleşmesinin, yaşanan disiplinsizlik nedeniyle feshedilmesi durumunda nasıl bir mali tablonun çıkacağı üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Oliveira, Fatih Karagümrük maçından sonra idmanlara da alınmamıştı.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi. Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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