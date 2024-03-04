Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar bu anlamda İngiltere'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 10:43
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken ezeli rakibi Fenerbahçe ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Yaz transfer sezonunda kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Derrick Köhn, Serge Aurier ve Carlos Vinicius gibi yıldızları renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

ÇALIŞMALAR BAŞLADI!

Önümüzdeki sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Galatasaray, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyen 20 yaşındaki Yaser Asprilla'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

10 numara mevkisinde oynayan 2003 doğumlu genç oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. 1.86 boyundaki futbolcu, Ocak 2022 tarihinde Watford'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

İngiliz ekibiyle bu sezon toplamda 36 resmi maçta forma giyen Yaser Asprilla, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi ve toplamda 2.005 dakika süre buldu.

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