TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi
Bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya geçen bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray gelecek sezon transferleri için şimdiden kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar bu anlamda İngiltere'den sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray, İngiltere Championship Ligi ekiplerinden Watford'da forma giyen 20 yaşındaki Yaser Asprilla'yı sezon sonunda kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
10 numara mevkisinde oynayan 2003 doğumlu genç oyuncu, sağ kanatta da görev yapabiliyor. 1.86 boyundaki futbolcu, Ocak 2022 tarihinde Watford'a transfer oldu.
İngiliz ekibiyle bu sezon toplamda 36 resmi maçta forma giyen Yaser Asprilla, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi ve toplamda 2.005 dakika süre buldu.
İngiltere Championship ekibi Watford'la 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı futbolcun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.
DİĞER