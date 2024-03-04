TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a Kolombiya rüzgarı! İşte Okan Buruk'un yeni prensi

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederken ezeli rakibi Fenerbahçe ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde çok kritik bir galibiyet aldı. Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.