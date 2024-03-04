Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da gözden düşen ve derbi maçının kadrosuna alınmayan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. İşte tecrübeli ismi isteyen takımlar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 14:19
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Wilfried Zaha yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabilir. İngiliz basını, Fildişili yıldız ile ilgilenen takımları duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızı formayla beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş derbisinde sakat olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyen ve performansıyla eleştiri toplayan Fildişili yıldızın yeni adresi netlik kazanmaya başladı. İngiliz basını Zaha ile ilgilenen takımları duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTI

Wilfried Zaha yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılacağını açıklayan Zaha ile uzun süre ilgilense de mutlu soına ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatrasaray, Zaha'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı. Galatasaray, Fildişili yıldıza yıllık 4 milyon 350 bin euro ödeneceğini açıklamıştı. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin euro imza ücreti aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

PERFORMANSI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Galatasaray formasıyla 35 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha toplamda 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Fildişili yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle eleştiri topladı. Yıldız oyuncu son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı. Yıldız oyuncu zaman zaman saha içindeki reaksiyonlarıyla da gündeme gelmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

İNGİLİZ BASINI İLGİLENEN TAKIMLARI DUYURDU

Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milliyet'in Team Talk'tan derlediği habere göre Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhamptın; Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Haberde West Ham United ve Aston Villa'nın Ocak ayında Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü. Team Talk'ta yer alan haberin detayında "Bu ilgi, 31 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'deki geçmişi düşünüldüğünde sürpriz değil. Zaha, Crystal Palace'ta geçirdiği dokuz yılda 90 gol attı ve 76 asist yaptı." denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Haberde Zaha'nın yaz aylarında yeniden İngiltere'ye dönmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı. Zaha'nın Galatasaray'dan haftalık 72 bin sterlin (84 bin euro) kazandığı belirtilirken yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların bu ücrete yakın bir ödeme yapması gerektiği hatırlatıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Bu durumun Zaha için harekete geçecek birkaç Premier Lig kulübünü caydırmadığı ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklif yapılabileceği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

İNGİLTERE'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE

Haberde Zaha ile Everton, Fulham, West Ham ve Wolverhampton'ın yakından ilgilendiği ve yaz aylarında Fildişili yıldız için transfer hamlesinde bulunabilecekleri öne sürüldü. Bu dört kulübün Zaha'nın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Haberde Zaha'nın şu anda Türkiye'de zirve yarışına odaklanan Galatasaray'daki performansına konsantre olduğu vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha'nın da Premier Lig'den gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Everton'da formsuz bir dönemden geçen Dominic Calvert-Lewin'in yerine Zaha'nın düşünülebileceği vurgulandı. Ayrıca West Ham'ın da Ings yerine bir forvet transferi yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

Fulham'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Armando Broja'nın durumunun netlik kazanmadığı ve Wolverhampton'ın da Gary O'Neil Matheus Cunha ve Hwang Hee-chan'a alternatif bir isim aradığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

İNGİLTERE'DE 475 MAÇA ÇIKTI

Wilfried Zaha, Crystal Palace, Cardiff City ve Manchester United formalarıyla İngiltere'de toplamda 475 maça çıktı. Zaha söz konusu karşılaşmalarda 100 gol atarken 43 asistlik katkı sağladı. Transfermarkt verilerine göre Wilfried Zaha'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

DİĞER
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Birand Tunca'yı yıkan ölüm! Birand Tunca'nın annesi Yasemin Sözen kansere yenik düştü
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı başladı!
F.Bahçe'nin oranı güncellendi!
Becao'da son durum ne?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman?
Tete'den flaş derbi paylaşımı!
AÇIK UÇLU SORU NEDİR? | MEB ortak sınavları açık uçlu mu olacak?
LAZ SUSHİ TARİFİ | Laz suşi nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
MEMUR, EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON FARKI | 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2024?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı! F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci paylaşımı! 15:15
Tete'den flaş derbi paylaşımı! Tete'den flaş derbi paylaşımı! 15:07
Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? 15:03
TFF'den Rizespor'a zemin uyarısı! TFF'den Rizespor'a zemin uyarısı! 14:52
Süper Kupa maçının saati değişti! Süper Kupa maçının saati değişti! 14:46
Van Hooijdonk Ahmetcan'ı öve öve bitiremedi! Van Hooijdonk Ahmetcan'ı öve öve bitiremedi! 14:46
Daha Eski
Arda Turan'dan açıklama! "Sağduyulu bir şekilde..." Arda Turan'dan açıklama! "Sağduyulu bir şekilde..." 14:27
Sezon sonu yolcu! İşte yeni adresi Sezon sonu yolcu! İşte yeni adresi 14:18
Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:19
Millilerin rakipleri belli olacak! Millilerin rakipleri belli olacak! 12:56
Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman? Sporting Lizbon - Atalanta maçı ne zaman? 12:50
Can Uzun kimdir? Can Uzun kimdir? 12:36