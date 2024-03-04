GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Zaha yolcu! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTI Wilfried Zaha yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılacağını açıklayan Zaha ile uzun süre ilgilense de mutlu soına ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatrasaray, Zaha'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı. Galatasaray, Fildişili yıldıza yıllık 4 milyon 350 bin euro ödeneceğini açıklamıştı. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin euro imza ücreti aldı.