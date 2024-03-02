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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Önce Sparta Prag, sonra Karagümrük’e takılan Galatasaray, gözünü 24.şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, futbolcularıyla net konuştu ve şampiyonluk ipini göğüslemek için inadını ortaya koydu. İşte Buruk'un yaptığı o konuşma...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Bu sezona yaptığı transferlerle birlikte iddialı bir giriş yapan Galatasaray, yarıştığı turnuvalardan bir bir elenmeye başladı.

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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta 4-1'lik Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa Ligi defterini kapatan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2-0'lık Karagümrük mağlubiyetiyle veda etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Galatasaray'da gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Beşiktaş ile kritik bir randevuya çıkacak Cimbom, yoluna hata yapmadan devam etmek istiyor. Okan Buruk, maç maç düşünerek ligde mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

SÜPER KUPA'YI DA ALACAĞIZ
Karagümrük yenilgisi sonrasında oyuncularına seslenen Buruk, üst üste alınan kötü sonuçların ardından ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Tecrübeli hoca, "Sahadaki oyundan memnun değilim. Kendimize yakışan futbolu oynamalıyız. Bu zamanlarda ayağa kalkmamız gerekiyor. Beşiktaş karşılaşması bunun için önemli bir fırsat. Taraftara borcumuz var.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Deplasmandan zaferle dönecek ve maç maç ilerleyerek 24. şampiyonluğa ulaşacağız. Ayrıca Fenerbahçe karşısında Süper Kupa'yı da kazanacağız. Sezonu iki kupayla taçlandırabiliriz" diye konuştu.

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