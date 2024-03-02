GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'un şampiyonluk inadı! O konuşma ortaya çıktı

Önce Sparta Prag, sonra Karagümrük’e takılan Galatasaray, gözünü 24.şampiyonluğa dikti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, futbolcularıyla net konuştu ve şampiyonluk ipini göğüslemek için inadını ortaya koydu. İşte Buruk'un yaptığı o konuşma...
Geçtiğimiz hafta 4-1'lik Sparta Prag yenilgisiyle Avrupa Ligi defterini kapatan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası'na ise 2-0'lık Karagümrük mağlubiyetiyle veda etti.
Galatasaray'da gözler Süper Lig şampiyonluğuna çevrildi. Beşiktaş ile kritik bir randevuya çıkacak Cimbom, yoluna hata yapmadan devam etmek istiyor. Okan Buruk, maç maç düşünerek ligde mutlu sona ulaşacağına inanıyor.
SÜPER KUPA'YI DA ALACAĞIZ Karagümrük yenilgisi sonrasında oyuncularına seslenen Buruk, üst üste alınan kötü sonuçların ardından ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.
Tecrübeli hoca,"Sahadaki oyundan memnun değilim. Kendimize yakışan futbolu oynamalıyız. Bu zamanlarda ayağa kalkmamız gerekiyor. Beşiktaş karşılaşması bunun için önemli bir fırsat. Taraftara borcumuz var.
Deplasmandan zaferle dönecek ve maç maç ilerleyerek 24. şampiyonluğa ulaşacağız. Ayrıca Fenerbahçe karşısında Süper Kupa'yı da kazanacağız. Sezonu iki kupayla taçlandırabiliriz" diye konuştu.
İSTANBUL'A KAMP KURACAK Aslan geride kalan 11 maçın 8'ini İstanbul'da oynayacak.
Beşiktaş, Kasımpaşa ve Karagümrük'e konuk olacak Cimbom, sadece Alanya, Adana Demir ve Konya maçları için şehir dışına gidecek.