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Modric kapışması

İspanyol basını, 38 yaşındaki Hırvat yıldız için Galatasaray ve Fenerbahçe’nin devreye girdiğini; her iki kulübün de senelik 3.5 milyon euro’yu gözden çıkardığını iddia etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Modric kapışması

Süper Lig'in iki devi G.Saray ve F.Bahçe'nin Real Madrid'den Luka Modric'i transfer etmek için rekabet ettiği ileri sürüldü. La Liga devi Real Madrid'in 38 yaşındaki tecrübeli Hırvat yıldızı Luka Modric ile ilgili flaş transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan iddiaya göre, Süper Lig'de şampiyonluk için büyük bir rekabet içerisinde olan G.Saray ile F.Bahçe, Modric'i kadrosuna katmak için de birbirlerine rakip oldu. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Luka Modric'e resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilen Süper Lig'in devlerinin tecrübeli oyuncuya senelik 3.5 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladıkları aktarıldı. Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.

Kariyerinde Tottenham, D. Zagreb, Inter Zapresic, Zrinjski Mostar ve NK Zadar gibi takımlarda da ter döken Modric, Hırvatistan Milli Takım'ında ise 172 karşılaşmaya çıkarken 24 gol attı.

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