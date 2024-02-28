GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikayem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zamanda ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım."