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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 18:05
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GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

Galatasaray'da bu sezon yaptığı skor katkısıyla öne çıkan Kerem Aktürkoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçında attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan milli yıldız, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına konuştu. İşte Kerem'in açıklamaları...

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"ICARDI'NİN O SEVİNCİ YAPAMAYACAĞINI BİLİYORDUM"

"Ankaragücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği Icardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Ben direkt kendimi insanların yerine koyuyorum. Orada Icardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın?' dedim. O da sağ olsun yaptı."

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"BAYERN MÜNİH'İ DOMİNE ETTİK"

"Aslında hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu..."

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"TAKIMDA MÜKEMMEL BİR BİRLİKTELİK VAR"

"Hocamız Okan Buruk ile birlikte, geldiğinden itibaren süreçte, mükemmel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum kulüpte. Takımdaşlık ruhu var. Taraftarımız, yönetimimiz, çalışanlarımız, bizler mükemmel bir birlik olduk."

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"GALATASARAY'DA DOĞMADIM AMA GALATASARAY'DA BÜYÜDÜM"

"Ben bir doğum günümden sonra 'Galatasaray'da doğmadım ama Galatasaray'da büyüdüm.' demiştim. Gerçekten öyle oldu. 21 yaşında gelmiştim, şimdi 25'e girdim."

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"SÜREKLİ DÜŞTÜĞÜM ZAMAN AYAĞA KALKMASINI BİLDİM"

"Belki de Galatasaray tarihinin en kötü döneminde olduğum zamanları da biliyorum, çok güzel bir şampiyonluk yaşadığımız geçen seneyi de biliyorum. O yüzden hem fiziksel olarak hem mental olarak en önemli şey aslında pes etmemek. Benim hayat hikayem de biraz öyle geçti bu zamana kadar. Sürekli düştüğüm zamanda ayağa kalkmasını bildim, bilmek zorundaydım."

GALATASARAY HABERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan Icardi itirafı! "Ankaragücü maçında..."

"KARİYERİMDE 'KÖTÜ' DENİLEBİLECEK BİR ŞEY YAPTIM"

"Ben kariyerimde 'kötü' denilebilecek bir şey yaptım. Süper Lig'den 3. Lig'e gittim ama oynadım ve buraya güçlü bir şekilde geldim. Hangi ligde olursan ol, bence oynamak bir futbolcu için çok önemli."

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