GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Tecrübeli stoperi isteyen iki kulüp belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, dev kulüplerin radarında.
Transferiyle büyük etki yapan milli yıldız, inişli çıkışlı grafiği ile ilk dönem kendisini tam olarak gösterememişti.
Abdülkerim Bardakcı, 12 hafta itibariyle 2 kez kırmızı kart görmüş ve 3 maç kaçırmıştı.
Hem mental hem de psikolojik olarak kendini toparlayan Bardakcı, tekrardan kendisi toparladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 3-2 kazanan takımı adına kilit rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, 3 net gol pozisyonunu çıkartmayı başarmıştı.
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Türkiye Gazetesi'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Milan ve Lazio, Galatasaray'ın Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçmiş durumda.
Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi.
Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.
29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 66 maçta forma giydi.
Abülkerim bu maçlarda 8 gol 3 asistlik katkı sağladı ve 1 şampiyonluk yaşadı.
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