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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın sezon iki sezondur en istikrarlı isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı, Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Tecrübeli stoperi isteyen iki kulüp belli oldu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 14:03
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Okan Buruk'un defansta vazgeçilmezleri arasına giren Abdülkerim Bardakcı son dönemde transfer haberleriyle gündemden düşmek bilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Hem ligdeki performansı hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla göz dolduran Bardakcı için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalya basını yıldız oyuncunun taliplerini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

GALATASARAY TARAFTARINI ÜZEN HABER

Konyaspor'dan Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı, göstermiş olduğu performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Hem güçlü fiziği hem de hızıyla dikkat çeken Bardakcı, dev kulüplerin radarında.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Transferiyle büyük etki yapan milli yıldız, inişli çıkışlı grafiği ile ilk dönem kendisini tam olarak gösterememişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Abdülkerim Bardakcı, 12 hafta itibariyle 2 kez kırmızı kart görmüş ve 3 maç kaçırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Hem mental hem de psikolojik olarak kendini toparlayan Bardakcı, tekrardan kendisi toparladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 3-2 kazanan takımı adına kilit rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, 3 net gol pozisyonunu çıkartmayı başarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

İTALYA DEVLERİ YARIŞA GİRDİ: REKOR BONSERVİSE GİDECEK

Türkiye Gazetesi'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Milan ve Lazio, Galatasaray'ın Milli stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın transferi için harekete geçmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Milan'ın önceliğinin Torino forması giyen ve güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 24 yaşındaki sol ayaklı stoper Alessandro Buongiorno olduğu vurgulanırken, bu hedefin gerçekleşmemesi halinde Abdülkerim için resmi teklif ileteceği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

Lazio cephesinde ise Sarri'nin Milli stoper için çok ısrarcı olduğu yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'nın yeni adresi netleşiyor!

29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray kariyerinde şu ana kadar 66 maçta forma giydi.

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