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Zirve aşkına

Galatasaray, Ankaragücü'ne konuk olacak. Eski dostlar Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun mücadelesine sahne olacak mücadele 19.00'da başlayacak. Geçen hafta koltuğu devralan sarı-kırmızılı ekip, Başkent deplasmanında kazanıp, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Zirve aşkına

Sparta Prag'ı yenerek Avrupa Ligi'nde son 16 turu kapısını aralayan Galatasaray, Süper Lig'e döndü. Cimbom bugün saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarıkırmızılılar 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderliğe yükselen Galatasaray, Ankara deplasmanından 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek ve koltuğunu korumak istiyor.

SAHASINDA KAYBETMİYOR

Bugünkü maç çok yakın arkadaş olan, Galatasaray ve İnter'de birlikte top koşturan Okan Buruk ile Emre Belözoğlu'nu bir kez daha karşı karşıya getirecek. İki başarılı çalıştırıcı, antrenörlük kariyerlerinde 4. kez rakip olacak. Bu maçlarda Buruk 2, Belözoğlu ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. Ankaragücü bu sezon 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonrasında topladığı 29 puanla 11. sırada yer alıyor. Sahasında oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve sadece 1 kez yenildi.

DERRİCK KÖHN İŞBAŞI YAPACAK

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, Ankaragücü maçında sahadaki yerini alması bekleniyor. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, taktik çalışmada ilk 11'de forma giydi.

ERMAYAN'IN ZEMİNİ KORKUTUYOR

Ankaragücü karşılaşması öncesinde Galatasaray'ı en çok Eryaman Stadı'nın zemini düşündürüyor. Hafta içinde maçın oynanacağı stadın değiştirilmesini talep edilmiş ancak Futbol Federasyonu, Eryaman'da karar kılmıştı.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Flips, Efkan, Cephas, Sowe

Galatasaray: Muslera, Barış, Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, K. Demirbay, Zaha, Mertens, K. Aktürkoğlu, Icardi

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