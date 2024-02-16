Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken o isme dikkat çekti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:41 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:48
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İkinci yarı başında Preciado kurtarılmayacak bir gole imza attı. Maçın zorluk derecesi iyice artmıştı, Mertens tekrar G.Saray'a skora avantajı getirdi.
Bu çok önemliydi, oyunu kontrol altına almak gerekiyordu ancak golden kısa süre sonra Nelsson'un doğru olan kırmızı kartıyla takım 10 kişi kaldı.
Eksik kaldıktan sonra beraberlik golünün yenmesi her şeyi artık çıkmaza sokmuştu. Ancak G.Saray, 10 kişiyle müthiş bir direnç gösterdi. Hatta risk alarak rakibe de tehlike ataklar verdi. Buna rağmen büyük mücadelesinin sonucunda 10 kişiyle son dakika golüyle zoru başardı.
Bana göre Icardi'nin golünden hemen önce Muslera'nın müthiş kurtarışı, G.Saray lehine kırılma anıydı. İlk yarıdaki kurtarışlarını da göz önüne alırsak çok önemli figür.
Torreira gerçekten müthiş bir dinamo, dün gece de canı çıktı. Barış Alper niye istenilen performansı göstermedi diyenlere cevabım şöyle; Sparta Prag'lı futbolcuların yüksek fizik gücüydü yani G.Saray'ın karşısında ligimizdeki takımlar yoktu.
Rövanş çok zor olacak ama G.Saray'ı tura yakın görüyorum.
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