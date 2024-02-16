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Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken o isme dikkat çekti. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:41 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:48
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Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - FARK YARATAN İSİM MUSLERA

G.Saray ölüp ölüp dirildiği maçı son dakikada kazanmayı başardı. Kendi sahasında hiç alışık olmadığı bir tabloyla karşılaştı. Sparta Prag, müthiş bir ön alan presiyle başladı.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Muslera daha 1. dakikada çok önemli bir kurtarış yaptı, arkasından tehlikeli rakip ataklar devam etti. Bu arada rakibin bu riskli oyunu G.Saray'a hücumda alan bırakıyordu.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Bir pozisyonda Barış Alper önemli bir golü kaçırdı. Ardından Kerem Demirbay takımı öne geçirdi. Ama rakip çok dirençliydi, takım presine ve tehlike ataklarına devam ediyordu.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

İkinci yarı başında Preciado kurtarılmayacak bir gole imza attı. Maçın zorluk derecesi iyice artmıştı, Mertens tekrar G.Saray'a skora avantajı getirdi.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Bu çok önemliydi, oyunu kontrol altına almak gerekiyordu ancak golden kısa süre sonra Nelsson'un doğru olan kırmızı kartıyla takım 10 kişi kaldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Eksik kaldıktan sonra beraberlik golünün yenmesi her şeyi artık çıkmaza sokmuştu. Ancak G.Saray, 10 kişiyle müthiş bir direnç gösterdi. Hatta risk alarak rakibe de tehlike ataklar verdi. Buna rağmen büyük mücadelesinin sonucunda 10 kişiyle son dakika golüyle zoru başardı.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Bana göre Icardi'nin golünden hemen önce Muslera'nın müthiş kurtarışı, G.Saray lehine kırılma anıydı. İlk yarıdaki kurtarışlarını da göz önüne alırsak çok önemli figür.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Torreira gerçekten müthiş bir dinamo, dün gece de canı çıktı. Barış Alper niye istenilen performansı göstermedi diyenlere cevabım şöyle; Sparta Prag'lı futbolcuların yüksek fizik gücüydü yani G.Saray'ın karşısında ligimizdeki takımlar yoktu.

Ömer Üründül Galatasaray - Sparta Prag maçını yorumladı!

Rövanş çok zor olacak ama G.Saray'ı tura yakın görüyorum.

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