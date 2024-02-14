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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Galatasaray'da son haftalarında yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz Avrupa devlerini peşine taktı. İngiliz ekipleri 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Barış Alper için olumlu rapor hazırlayan Ada kulüpleri transfer için düğmeye bastı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Sarı-kırmızılı ekipte golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 41. dakikada Dries Mertens kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Cimbom, ezeli rakibinin kaybettiği puanla liderliği eline aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Ayrıca Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Cimbom'un parlayan yıldızı, Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

İtalya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak takip etmek için son dönemde Manchester United gözlemci gönderiyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Barış bu kez Arsenal'in radarına takıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

İngiliz devi, Başakşehir mücadelesini yakından takip etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Premier Lig ekibinin gözlemcileri, genç futbolcu hakkında olumlu rapor sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Yıldız isim bu sezon her mevkide oynadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Barış'ın özellikle rakiplere kurduğu fiziksel üstünlüğe dikkat çekildiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Milli futbolcu bu sezon son 3 maçta 3 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Genç oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

Cimbom, 20 milyon Euro'nun altında olan teklifleri dinlemeyecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar

23 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.

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