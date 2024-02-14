GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper'e Ada kancası! İşte peşindeki takımlar
Galatasaray'da son haftalarında yükselen yıldızı Barış Alper Yılmaz Avrupa devlerini peşine taktı. İngiliz ekipleri 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu yakından takip etmeye başladı. Barış Alper için olumlu rapor hazırlayan Ada kulüpleri transfer için düğmeye bastı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Ayrıca Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı dikkat çekiyor.
Cimbom'un parlayan yıldızı, Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor.
İtalya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuyu canlı olarak takip etmek için son dönemde Manchester United gözlemci gönderiyordu.
Barış bu kez Arsenal'in radarına takıldı.
İngiliz devi, Başakşehir mücadelesini yakından takip etti.
Premier Lig ekibinin gözlemcileri, genç futbolcu hakkında olumlu rapor sundu.
Yıldız isim bu sezon her mevkide oynadı.
Barış'ın özellikle rakiplere kurduğu fiziksel üstünlüğe dikkat çekildiği öğrenildi.
Milli futbolcu bu sezon son 3 maçta 3 gol attı.
Genç oyuncunun sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Cimbom, 20 milyon Euro'nun altında olan teklifleri dinlemeyecek.
23 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri ise 7.5 milyon Euro olarak biliniyor.
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