Galatasaray - RAMS Başakşehir maçı CANLI İZLE | Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında heyecan, Galatasaray - Başakşehir karşılaşmasıyla sürüyor.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Galatasaray - RAMS Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

MAÇIN 11'LERİ Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Davinson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek

GALATASARAY İLE BAŞAKŞEHİR ARASINDA 32. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 31 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın 54 golüne, Başakşehir 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Başakşehir'de oynanan maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK 2 İSİM SINIRDA!

Galatasaray'da, Başakşehir maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez ile Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. Sanchez ve Kerem, sarı kart görmesi durumunda 25. haftada deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü mücadelesinde görev alamıyor.

Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Hakim Ziyech sakatlığından dolayı kadroda yer almayacak. Serge Aurier ise Fildişi ile Afrika Kupası'nda final oynayacak.

SON 12 LİG MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 12 karşılaşmada mağlup olmadı. Ligde sarı-kırmızılılar; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Samsunspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon defans anlamında başarılı bir grafik çiziyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 24 karşılaşmasında kalesinde 14 gol gördü ve bu performansıyla da ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, bu mücadelelerin 12'sinde de kalesini gole kapadı.

EVİNDE 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

OKAN BURUK İLE ÇAĞDAŞ ATAN 6. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Oynadıkları mücadelelerde Buruk; Başakşehir ve Galalatasaray'ı çalıştırırken, Atan ise Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir'in başındaydı. Bu maçlarda iki teknik direktör de 2'şer galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Başakşehir maçı 10 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.