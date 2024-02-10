GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularına seslendi! "Daha önce defalarca..."
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'le karşılaşacak. Bu maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren teknik direktör Okan Buruk, futbolculara dikkat çeken bir konuşma yaptı. (GS spor haberleri)
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"3 puan alırsak önemli bir avantaj yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu tip zor maçları daha önce defalarca oynadınız, defalarca kazandınız. Şimdi bunlara bir tane daha ekleme zamanı geldi."
Buruk, Samsunpor maçında olduğu gibi ilk yarıda işi çözmeleri gerektiğini söyledi.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 29 mücadeleyi kaybetmedi.
Süper Lig'de çıktığı 24 maçta 50 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.
Yaptığı maçların 12'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
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