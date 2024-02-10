GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk oyuncularına seslendi! "Daha önce defalarca..."

Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Rakibimiz 2 maçtır kazanıyor. İyi oynayarak evimize geliyorlar. Ancak biz kendi sahamızda kendi taraftarımızın önünde çok farklıyız. Bunu Başakşehir'e karşı da göstermemiz gerekiyor."