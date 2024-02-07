GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

BONUSLAR NASIL GERÇEKLEŞİR?

Angel Haro, söz konusu bonusların gerçekleşmesi için tarihte eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmeleri gerektiğini ifade etti. İşte o sözler...

Real Betis Başkanı Angel Haro, "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor."