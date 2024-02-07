GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...
Son dakika spor haberi: Real Betis'in Galatasaray'dan transfer ettiği Cedric Bakambu'nun sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı. İspanyol ekibinin başkanı Angel Haro, 5 milyon 50 bin euro olarak belirlenen şarta bağlı bonuslar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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BONUSLAR NASIL GERÇEKLEŞİR?
Angel Haro, söz konusu bonusların gerçekleşmesi için tarihte eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmeleri gerektiğini ifade etti.
İşte o sözler...
Real Betis Başkanı Angel Haro, "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor."
"Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor."
"Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz." dedi.
Galatasaray'dan ayrılan Bakambu, yeni takımı Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk yarısında 16 maça çıkan Kongolu forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Cedric Bakambu'nun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor.
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