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GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Son dakika spor haberi: Real Betis'in Galatasaray'dan transfer ettiği Cedric Bakambu'nun sözleşmesindeki flaş gerçek ortaya çıktı. İspanyol ekibinin başkanı Angel Haro, 5 milyon 50 bin euro olarak belirlenen şarta bağlı bonuslar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 17:44
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GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Galatasaray'dan ayrılarak Real Betis'e transfer olan Cedric Bakambu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, transferin 5 milyon euro garanti ücret ile 5 milyon 50 bin euro şarta bağlı bonuslarla gerçekleştiği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Real Betis Başkanı Angel Haro, Bakambu transferinin sözleşme detaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

BONUSLAR NASIL GERÇEKLEŞİR?
Angel Haro, söz konusu bonusların gerçekleşmesi için tarihte eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmeleri gerektiğini ifade etti.

İşte o sözler...

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Real Betis Başkanı Angel Haro, "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor."

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

"Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor."

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

"Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Galatasaray'dan ayrılan Bakambu, yeni takımı Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ: Cedric Bakambu'nun sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer bonuslar...

Sarı-kırmızılılarda sezonun ilk yarısında 16 maça çıkan Kongolu forvet, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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