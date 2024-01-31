TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom Rumen yıldızı istiyor

"Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke."