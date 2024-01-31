TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom Rumen yıldızı istiyor
Son dakika Galatasaray haberi: Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Angelino ve Sacha Boey'un takımdan ayrılmasından sonra transferde önceliğini bek bölgesine veren sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom CFR Cluj forması giyen Rumen sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr Dış basın)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:02
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2 şubatta listesini UEFA'ya teslim etmesi geren Galatasaray, transferde gaza bastı.
OKAN BURUK BEK TRANSFERİNE İŞARET ETTİ
"Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor."
"Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti."
"Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke."
"Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.
Sacha Boey ve Angelino'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaray, sürpriz bir bek oyuncusunu gündemine aldı.
Rumen basını Galatasaray'ın ilgilendiği 26 yaşındaki Rumen futbolcuyu duyurdu.
Digisport'un haberine göre, CFR Cluj'un sağ bek oyuncusu Cristian Manea'yı kadrosuna katmak istiyor.
Sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kalan Cristian Manea, yurt dışına transfer olmaya sıcak bakıyor.
Manea, Trabzonspor ve PAOK'un da gündeminde olduğu aktarıldı.
Oyuncunun Galatasaray'dan gelen transfer teklifine olumlu yanıt vereceği.
Cluj'un yeni kontrat teklifine olumsuz yanıt veren Manea, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu baktığı ifade edildi.
CFR Cluj formasıyla 10 maçta görev yapan Cristian Manea 1 gol kaydetti.
26 yaşındaki oyuncu sağ bek, sol bek ve stoper bölgesinde görev yapabiliyor.
26 kez Romanya Milli Takım forması giyen oyuncu 2 gol katkısı sağladı.
Rumen sağ bekin güncel piyasa değeri 3.2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Yıldız oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.
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