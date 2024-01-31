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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom Rumen yıldızı istiyor

Son dakika Galatasaray haberi: Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Angelino ve Sacha Boey'un takımdan ayrılmasından sonra transferde önceliğini bek bölgesine veren sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Cimbom CFR Cluj forması giyen Rumen sağ bek oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci / Fotomac.com.tr Dış basın)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:58 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 13:02
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim Gaziantep FK maçı sonrası transfer toplantısı yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

2 şubatta listesini UEFA'ya teslim etmesi geren Galatasaray, transferde gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

OKAN BURUK BEK TRANSFERİNE İŞARET ETTİ

"Çok acele sağ bek, sol bek istiyorum. Başkanımız, Erdem Bey uğraşıyor."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

"Hızlı bir şekilde cuma gününe kadar sağ bek ve sol bek transferini yapmamız gerekiyor. Bugün Kaan'ı sağ bekte kullandık. Barış oyunun devamında sol beke geçti."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

"Berkan orada oynadı. Çok fazla maç oynayacağız. Benim bu denklemi çözmek için transferleri yapmak istiyorum. Geçen maça geldik, döndük, 3 gün tesisten çıkmadım. Hep oyuncu bakıyoruz, hem Sacha Boey'un yerine hem de sol beke."

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

"Zor bir dönem. Transferin son haftası. Kolay değil. En iyisini yapmaya çalışacağız. Onun yanında her oynadığınız maçı kazanacağız. Kazanarak devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Sacha Boey ve Angelino'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaray, sürpriz bir bek oyuncusunu gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Rumen basını Galatasaray'ın ilgilendiği 26 yaşındaki Rumen futbolcuyu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Digisport'un haberine göre, CFR Cluj'un sağ bek oyuncusu Cristian Manea'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kalan Cristian Manea, yurt dışına transfer olmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Manea, Trabzonspor ve PAOK'un da gündeminde olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Oyuncunun Galatasaray'dan gelen transfer teklifine olumlu yanıt vereceği.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

Cluj'un yeni kontrat teklifine olumsuz yanıt veren Manea, Galatasaray'dan gelen teklife olumlu baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

CFR Cluj formasıyla 10 maçta görev yapan Cristian Manea 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

26 yaşındaki oyuncu sağ bek, sol bek ve stoper bölgesinde görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cristian Manea hamlesi! Cimbom'a Rumen yıldızı istiyor

26 kez Romanya Milli Takım forması giyen oyuncu 2 gol katkısı sağladı.

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