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Transfer bombası! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Yönetim, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen o yıldıza imza attırmak için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:44
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TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Galatasaray'da, Trabzonspor maçında alınan galibiyet sonrası yüzler gülüyor.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesinin ardından moral kazandı.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Cimbom, ezeli rakibiyle puanlarını eşitlemeyi başardı.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Büyük bir heyecana sahne olan şampiyonluk yarışının yanı sıra gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Galatasaray şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

İşte ayrıntılar...

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek, orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Orta sahada 8 ve 10 numaralı pozisyonlar için görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların rotayı İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'le ilgileniyor.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Sadece forvet arkasında değil, merkezde oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldıza kiralama teklifi yapıldığı ancak United'ın Galatasaray'a ret cevabı verdiği belirtildi.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Buna karşın sarı-kırmızılıların Eriksen'e olan ilgisinin sürdüğü, hatta tecrübeli oyuncuyla birkaç pozitif görüşmenin gerçekleştiği de gelen haberler arasında.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Ada basınına göre Galatasaray, Eriksen için yeni bir teklif paketiyle Manchester United'ın kapısını çalacak.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

CimBom'un bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama formülü önereceği ifade edildi.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Teknik direktör Okan Buruk'un Eriksen hamlesiyle hem Mertens'in hem de Ndombele'nin oynadığı pozisyonları güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

31 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu bu sezon Manchester United'da 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER BOMBASI! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!

Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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