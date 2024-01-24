Transfer bombası! Galatasaray'ın yeni yıldızı Manchester United'dan!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılılar, kadrosunu dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeye hazırlanıyor. Yönetim, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen o yıldıza imza attırmak için harekete geçti. İşte flaş gelişmelerin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:39 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 12:44
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Büyük bir heyecana sahne olan şampiyonluk yarışının yanı sıra gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda.
Galatasaray şu ana kadar transferde sessizliğini koruyordu.
Ancak sarı kırmızılıların transfer gündemine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Ara transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, sol bek, orta saha ve sağ bek bölgelerine takviye yapmaya hazırlanıyor.
Orta sahada 8 ve 10 numaralı pozisyonlar için görüşmeler yapan sarı-kırmızılıların rotayı İngiltere'ye çevirdiği ortaya çıktı.
İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Galatasaray, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'le ilgileniyor.
Sadece forvet arkasında değil, merkezde oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldıza kiralama teklifi yapıldığı ancak United'ın Galatasaray'a ret cevabı verdiği belirtildi.
Buna karşın sarı-kırmızılıların Eriksen'e olan ilgisinin sürdüğü, hatta tecrübeli oyuncuyla birkaç pozitif görüşmenin gerçekleştiği de gelen haberler arasında.
Ada basınına göre Galatasaray, Eriksen için yeni bir teklif paketiyle Manchester United'ın kapısını çalacak.
CimBom'un bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama formülü önereceği ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un Eriksen hamlesiyle hem Mertens'in hem de Ndombele'nin oynadığı pozisyonları güçlendirmeyi hedeflediği bildirildi.
31 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu bu sezon Manchester United'da 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Eriksen'in Manchester United ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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