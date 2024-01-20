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Galatasaray kafilesi Trabzon'da!

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maç için havayoluyla Trabzon’a geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 19:08
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Galatasaray kafilesi Trabzon'da!

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, 21 Ocak Pazar günü oynanacak müsabaka için havayoluyla kente geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 17.30'da iniş yapan Galatasaray kafilesi, iç hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra sarı-kırmızılılar, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti.

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Papara Park Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda ise şu oyuncular yer aldı: "Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sahcha Boey"

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