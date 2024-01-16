Haberler Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Galatasaray - Kayserispor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 08:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – MEHTER TAKIMI

Mertens 85'te Galatasaray'ın kazandığı penaltıda topun başına geçtiğinde sahadaki taraftarların, televizyondaki izleyenlerin bence duyguları kilitlendi. Çünkü iki yol vardı; Mertens penaltıyı gol yaparsa Galatasaray şampiyonluk yarışında yara almayacaktı. Ya da Mertens penaltıyı kaçırdığında fark 4 puana çıkacak ve psikolojik bir dağınıklık olacaktı. Napoli'nin de penaltıcısı olan Mertens taraftarın sevgi seli içerisinde öyle bir vuruş yaptı ki top ağlarla buluştuğunda taraftarlar bir anda çılgına döndü.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Okan Buruk artık Halil'i santrfor oynatmayı bırakmalı. Ben Halil kadar gamsız bir oyuncu görmedim. Rakibi kovalamıyor, arkadaşlarıyla konuşmuyor, pozisyonu takip etmiyor, buluştuğu topları kolay kaybediyor. Genç Baran iddia ediyorum Halil'den çok daha fazla faydalı olur. Çünkü topa hükmedişinin pozisyon alışının, mücadele gücünün ve büyükleriyle kurduğu iletişime tanık oldum. Galatasaray'da iyiler, vasatlar, kötüler diye 3'lü bir grup vardı.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Penaltıyı kurtaran Muslera başta olmak üzere Nelsson, Boey, Mertens sonradan oyuna giren Kaan Ayhan, Baran ve Berkan çok çalıştılar. Ndombele yoruluncaya kadar iyiydi. Torreira ve Abdülkerim vasat oynadılar. Barış Alper elekle su taşır gibiydi. Çok koşup iyi mücadele etmesine rağmen yerini çok kaybetti. Ceza alanı içerisinde pas vermesi gereken pozisyonlarda egoist davranıp isabetsiz şutlar attı.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Zaha, Halil ve Tete üçlüsü resmen Galatasaray'ı eksik oynattılar. Adamın içinden geçer denilen Tete rakip savunmaları aşamadı. Avrupa'nın en güçlü sprinterleri arasında gösterilen Zaha rakip defansı arkasına takacak hızlı bir atak bile yapamadı. Sonuç Galatasaray mehter takımı gibi oynadı. Ama kazanılan galibiyet şampiyonluk yarışında 3 puandan çok daha değerliydi. Olası bir beraberlik herkesi olumsuz olarak etkiler, yönetimin direncini kırardı. Yönetim sol beki bir an önce halletmeli. İcardi'nin sıkıntısı devam ediyorsa bir santrfor da alınmalı.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – BU MAÇI TARAFTAR ALDI

Galatasaray'ın ilk yarıda Mertens'le bulduğu gol öncesinde faul kararı çıktı. Yanlış karar! Halil topu alırken Attamah'a faul yapıyor mu? Görüntülere baktığımızda Halil topa dokunuyor ve top Mertens'in önüne gidiyor. Bu pozisyonda gol kararı verilmeliydi. Kayserispor'un kazandığı penaltı öncesinde Bahoken'in estetik dokunuşunda top, Abdülkerim'in eline çarpıyor. Atilla Karaoğlan, VAR'a giderek penaltıyı verdi.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

VAR'a gitmeye bile gerek yoktu. Çünkü net penaltıydı zaten. Ama Bahoken'in yavaş ve köşeyi göstererek yaptığı vuruşu, Muslera kurtardı. Galatasaray'ın neredeyse bütün pozisyonlarının altında Mertens'in imzası vardı. Zaha, Gökhan'ı bir türlü geçmeyi başaramadı ilk yarıda. Galatasaray, duran toptan Nelsson'un kafa vuruşu ile (Attamah'a da çarptı top) golü buldu.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Ndombele, iyi niyetli ama çok ağır. Takıma katkısı çok sınırlı. Kayserispor mütavazi kadrosuna rağmen çok iyi mücadele etti. Galatasaray kalesinde pozisyonlar da buldu. Halil diğer maçlarına oranla daha etkili ve hareketliydi. Ama ne Halil ne de Bakambu, İcardi'nin boşluğunu dolduramaz. Aylardır buradan yazıyorum, A Spor'da söylüyorum: 'Galatasaray iyi bir santrfor transfer etmek zorunda. Yoksa şampiyonluk hayal' diye... Galatasaray dünkü maçta Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunu çok hissetti. Tete o kadar kötü bir maç çıkardı ki, Okan hoca, Tete'ye nasıl 76 dakika sabretti onu da anlayamadım.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar, 2. yarıda rakip üzerinde tam baskıyı kurmuşken, kalesinde golü gördü. Torreira'nın hatasında topu önünde bulan Aytlon, fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. Mertens'in maçtaki iki süper şutunu Bilal, muazzam reflekslerle çıkarmayı başardı. Boey ise bal yapmayan arı gibi, çok çalışıyor, savaşıyor ama bitiriciliği zayıf. Yaptığı ortalarda isabet yok. 82'de Hasan Ali'nin Barış Alper'e ceza sahasında yaptığı hareket penaltıydı. Hakem, yine VAR'a gitti ve penaltıyı verdi. Doğru karar...

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray, Mertens'in penaltısıyla 86'da skoru 2-1 yaparak maçı kazanmasını bildi. Bu arada Galatasaray taraftarını tebrik etmek lazım. Maçı Galatasaray taraftarı aldı. Hasan Ali'nin penaltı pozisyonunda öyle bir uğultu çıkardılar ki, hakemi baskı altına aldılar. VAR Odası da mecburen pozisyonu izlemek zorunda kaldı. Yoksa penaltı da galibiyet de güme gidecekti.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – MUSLERA OLMASA…

Galatasaray iyi mi, değil... Peki Kayserispor iyi mi, o da değil... İki takım da mücadele ediyorlar, pozisyonlara da giriliyor ama öylesine.. Maçta kalite yok. Mücadele var, fakat top kullanma yok. Çünkü topu kapmak için bir hayli zorlanıyorlar, topu kapar kapmaz da bu kez rakibe kaptırıyorlar. İki takım için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Biz Galatasaray'ın o iyi oyunlarına alıştığımız için bu oyunları bize oldukça yavan geliyor.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Şimdi diyebilirsiniz ki; işte Galatasaray gol pozisyonlarına girdi. Evet, girdiler; girdiler de öyle bir hazırlanış, verkaç, göze hoş gelen şeyler yok. Çoğu bireysel yetenekten... Sonunda olmuyor ve Okan da deve dişi gibi isimleri dışarıya alıp, gençleri oyuna alıyor. Şu bir gerçek, Galatasaray da Fenerbahçe de gerilmiş durumdalar. Ama Fenerbahçe'deki kaliteli oyuncuların adedi sahada daha fazla. Onun için de rakiplerine karşı çok daha tehlikeli oluyorlar.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Bu maçları idare etmek hakemler için bayağı zor. Çünkü herkes sarı kartlara bakıyor, her şeye bakıyor. Hakemin sarı kartını kolay kullanmaması da dikkat çekti. Bu aslında iyi bir şey. İstanbul'a gelen Anadolu takımları için söylüyorum, buraya geldiğinizde rakip fileleri en az 2 kez havalandırmanız gerekiyor Yoksa atacağınız bir golle buradan zor çıkarsınız. Galatasaray seyircisi bence galip geldikleri için mutlular. Ama oyundan memnun olmadıklarını biliyorum.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Hasan Ali Kaldırım'ın yaptığı penaltı pozisyonuna gelirsek, hiç gereksiz yerde rakibinin sol göğsünden formadan çekiyor. Kayserispor kalesi için sıfır tehlike olan bir pozisyon. Hasan Ali Kaldırım için demek ki yolun sonu gelmiş. Öyle bir penaltıyı ancak bitik futbolcular yapar. Sarı-kırmızılılara bu oyunla şampiyonluk zor görünüyor. Acilen kendilerini toparlamaları gerekir. Muslera olmasa ne olurlar, Allah bilir.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ – ICARDI NEREDE?

Forvet Halil, Ndombele orta saha, Zaha sol açıkta değil Galatasaray standardı, lig standardını dahi altında oynadılar. İşin acısı; bu durum ben dahil pek çoğumuz için son derece beklendik bir durumdu... Yine de transfer yasaklarını arka arkaya eklemesine ve yıldızı Thiam'ı satmasına rağmen Kayserispor, bu haftaya kadarki performansından uzaktı. Duran topta Nelsson ile gelen gol sarı-kırmızılılara ilaç gibi gelmişti.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Bir ara işi-gücü, maçı bıraktım sadece Ndombele'yi hayretle zaman zaman gülümseyerek izledim. Belki Ndombele size çok kötü oynamamış gibi gelebilir ama bunun sebebi, Zaha, Tete ve Halil'e kıyasla daha işe yarar bulmanızdan kaynaklanmıştır.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Bir penaltıdan faydalanamayan Kayserispor beraberliği yakaladıktan sonra Demirbay ve Kaan'ın oyuna girişiyle Galatasaray biraz toparladı ancak "sabaha kadar oynasa atamaz" görüntüsünü sürdürdü. Umutların tükendiği bir anda sarı kırmızıların imdadına Hasan Ali Kaldırım yetişti. Hasan Ali, Barış Alper'i çekip düşürmese Kayseri kalesi için hiçbir tehlike yaşanmayacak pozisyonda VAR devreye girdi ve penaltı kararı çıktı.

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın sahadaki en iyi iki isminden biri olan Mertens net bir vuruşla skoru 2-1'e getirip takımını adeta ipten aldı. İcardi, Davinson hala piyasada yok. Zaha, Tete ve Afrika Kupasındaki Ziyech'ten artık kimsenin umudu kalmadı. Berkan'ın dönüşü hayırlı oldu. "Keşke Yunus Akgün ve Dubois da dönse" diye düşünen Galatasaraylılar eminim çoğunluktadır. Hadi Sanchez'in yokluğu bir süre daha idare edilebilir, Aktürkoğlu cezası bitince döner de herkesin hasretini çektiği İcardi ne zaman sahadaki yerini alacak? Esas merak konusu olan bu... Galatasaray kadro olarak da oyun olarak da güçleneceğine daha çok zayıflıyor. Trabzon deplasmanında Halil ve Ndombele'li bir takımın puan kaybetmemesi mucize olur.

DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir evi terkediyor!
Mersin'de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı: Dehşet anları kamerada
Şok eleştiri! "G.Saray'da işiniz ne?"
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'i sallayacak transfer! Boey...
Galatasaray'da hatalar saç baş yoldurdu!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 16 Ocak rakamları
EMEKLİYE EK ZAMDA YENİ HESAPLAMA | SSK ve BAĞKUR'luya refah payı, seyyanen zam, en düşük emekli maaşı...
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şok eleştiri! "G.Saray'da işiniz ne?" Şok eleştiri! "G.Saray'da işiniz ne?" 09:14
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular Beşiktaş bombayı patlatıyor! Transferi böyle duyurdular 09:08
Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! Arda Turan'ın gözü Fenerbahçe'nin yıldızında! 09:06
Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Eyüpspor maçı ne zaman? 09:04
Maç sonu olay sözler! "Bu kadar gamsız bir oyuncu görmedim" Maç sonu olay sözler! "Bu kadar gamsız bir oyuncu görmedim" 08:47
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 16 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 07:59
Daha Eski
Atalanta evinde farka koştu! Atalanta evinde farka koştu! 01:22
Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! 01:19
Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! 01:18
G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." 01:12
Atalanta evinde farka koştu! Atalanta evinde farka koştu! 01:10
Çakar'dan iptal kararına tepki! "Faul yok" Çakar'dan iptal kararına tepki! "Faul yok" 01:07