Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını değerlendirdi

Zaha, Halil ve Tete üçlüsü resmen Galatasaray'ı eksik oynattılar. Adamın içinden geçer denilen Tete rakip savunmaları aşamadı. Avrupa'nın en güçlü sprinterleri arasında gösterilen Zaha rakip defansı arkasına takacak hızlı bir atak bile yapamadı. Sonuç Galatasaray mehter takımı gibi oynadı. Ama kazanılan galibiyet şampiyonluk yarışında 3 puandan çok daha değerliydi. Olası bir beraberlik herkesi olumsuz olarak etkiler, yönetimin direncini kırardı. Yönetim sol beki bir an önce halletmeli. İcardi'nin sıkıntısı devam ediyorsa bir santrfor da alınmalı.