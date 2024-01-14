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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi dikkat çeken detay ise Kerem Aktürkoğlu konusunda yaşandı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:03
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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Trendyol Süper Lig'de 20. haftada Kayserispor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da hedef mutlak 3 puan.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puanın ardından puan kaybı istemeyen Okan Buruk ise oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Sarı-kırmızılılarda merak konusu olan konu ise Icardi ve Bakambu'nun yokluğunda santrforda kimin oynayacağı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Bu noktada 2 haftadır forma şansı bulan Halil Dervişoğlu beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Galatasaray'da bir diğer konu ise ara transfer döneminde gerçekleşek ayrılık ve transferlere çevrildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

AJAX KEREM'İN PEŞİNDE

Milli takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...

Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülürken genç yıldızın, Galatasaray Kulübü'nün vereceği kararı göre hareket edeceği ifade edildi.

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