GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kararını verdi...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda karşılaşma öncesi dikkat çeken detay ise Kerem Aktürkoğlu konusunda yaşandı. İşte transferde yaşanan son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Sivasspor deplasmanında kaybedilen 2 puanın ardından puan kaybı istemeyen Okan Buruk ise oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
Sarı-kırmızılılarda merak konusu olan konu ise Icardi ve Bakambu'nun yokluğunda santrforda kimin oynayacağı.
Bu noktada 2 haftadır forma şansı bulan Halil Dervişoğlu beklentilerin altında kaldı.
Galatasaray'da bir diğer konu ise ara transfer döneminde gerçekleşek ayrılık ve transferlere çevrildi.
AJAX KEREM'İN PEŞİNDE
Milli takım ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor.
Yıldız futbolcuyla özellikle Hollanda'dan Ajax'ın yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Ayrılmak isteyen Steven Bergwijn'in yerine Kerem Aktürkoğlu düşünülürken genç yıldızın, Galatasaray Kulübü'nün vereceği kararı göre hareket edeceği ifade edildi.
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