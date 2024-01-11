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GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı yönetim zorlu maç öncesi takıma büyük bir jest yaptı. İşte detaylar... | GS HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

Süper Lig'in ikinci yarısına Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray bugün de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak erteleme maçını Zorbay Küçük yönetecek. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'da oyunculara yönetimden güzel haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

Konuyla ilgili konuşan ikinci başkan Metin Öztürk, takıma 80 milyon TL'lik nakit ödeme yaptıklarını söyledi. Finansal olarak iyi durumda olduklarını belirten Öztürk, "Şu an tüm kulüplerin finansal olarak zorda olduğu ortada. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

GELİRLERİMİZ 5 KAT ARTTI

"Finansalların bu kadar iyi gittiği, kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı" diyen Metin Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

Böyle bir kulübün finansal olarak zorda olduğunu söylemek mümkün değil. Sponsorluklar geçen seneki gelirlerin 4-5 katı, tribün gelirleri öyle. Sadece futbolcu kardeşlerimize dün nakit 80 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yapabilecek kulüp sayısı çok azdır. Tekse bilin ki Galatasaray'dır.

GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

TAKVİYE YAPILACAK

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları Galatasaray'da hep devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerleri hoca ve teknik heyet bildirir, yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır. İhtiyaç fazlası olan futbolcular da ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" diye konuştu.

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