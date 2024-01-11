GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

Süper Lig'in ikinci yarısına Konyaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray bugün de deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 17.00'de başlayacak erteleme maçını Zorbay Küçük yönetecek. Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'da oyunculara yönetimden güzel haber geldi.
Konuyla ilgili konuşan ikinci başkan Metin Öztürk, takıma 80 milyon TL'lik nakit ödeme yaptıklarını söyledi. Finansal olarak iyi durumda olduklarını belirten Öztürk, "Şu an tüm kulüplerin finansal olarak zorda olduğu ortada. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray" dedi.
GELİRLERİMİZ 5 KAT ARTTI
"Finansalların bu kadar iyi gittiği, kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı" diyen Metin Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattı.