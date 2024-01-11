GALATASARAY HABERLERİ: Sivasspor maçı öncesi yönetimden maaş dopingi

GELİRLERİMİZ 5 KAT ARTTI

"Finansalların bu kadar iyi gittiği, kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı" diyen Metin Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattı.