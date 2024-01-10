Haberler Galatasaray Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi açıklaması!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Öztürk ayrıca, takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile ilgili de "Hocamız birkaç maç riske etmeyecek" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 15:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi açıklaması!

Erteleme maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Sivas'a gitti. Yolculuk öncesi Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyet için Sivas'a gittiklerini söyleyen Öztürk, Sivasspor'un uzun yıllardır futbolda ağırlığını koymuş bir kulüp olduğunu ve Avrupa mücadelesi verdiğini ifade ederken, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.

"İHTİYAÇ OLAN MEVKİLERE MUTLAKA FUTBOLCU ALINACAKTIR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları Galatasaray'da hep devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerleri hoca ve teknik heyet bildirir, yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır, ihtiyaç fazlası olan futbolcular da ihtiyacı olan kulüplere ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" dedi.

"FİNANSAL OLARAK ZORDA OLDUĞUMUZU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kulübün finansal olarak zor durumda olduğu iddialarına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bizim ekibimizin lideri Sayın Dursun Aydın Özbek. İkinci başkanlık dönemi, müthiş bir tecrübe ve bize müthiş bir katkı sağlıyor. Şu an tüm futbol kulüplerinin finansal olarak zorda olduğu ortada. Özellikle yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesiyle beraber. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray. Finansalların bu kadar iyi gittiği, kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı. Biz Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattı. Düşük faizli 18 aylık bir kredi alıyorsunuz ve 12 ay önce ödüyorsunuz. Böyle bir kulübün finansal olarak zorda olduğunu söylemek mümkün değil. Sponsorluklar geçen seneki gelirlerin 4-5 katı, tribün gelirleri öyle. Sadece futbolcu kardeşlerimize dün nakit 80 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yapabilecek kulüp sayısı çok azdır. Tekse bilin ki Galatasaray'dır.

"HOCAMIZ ICARDI'Yİ BİRKAÇ MAÇ RİSKE ETMEYECEK"

Icardi'nin Fenerbahçe maçında yüzüne darbe aldığını, idmanlara bile maske ile çıktığını ifade eden Öztürk, "Bunu kendi sosyal medyasından da paylaştı. İcardı son 7 haftadır sakat sakat oynuyor. Yüzüne aldığı darbeden dolayı idmanlara bile maske ile çıkıyor. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Alınacak 1 puandan, 3 puandan daha önemli. Hocamız birkaç maç riske etmeyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

DİĞER
Komedyen Doğu Demirkol ile Ayşe Kırca aşkı evliliğe doğru mu gidiyor? Doğu Demirkol'a müstakbel kayınvalidesi Oya Başar'dan tebrik!
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e: MİT'in MOSSAD operasyonu İsrail'i şaşırttı durun bu daha ilk adım!
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum!
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray Sivasspor maçına hazır
Kerem'e 4 talip birden! Bonservis...
Yeni ay hangi burcu nasıl etkileyecek?
TOGG'UN YENİ MODELİ TANITILDI | TOGG T10F ne kadar, kaç TL? Menzili kaç km, teknik özellikleri ne?
REGAİP KANDİLİ KILINACAK NAMAZLAR DİYANET | 2024 Regaip Kandili hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... Kanarya'ya zorlu rakipler! Premier Lig'den... 16:46
Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? 16:15
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman? 16:13
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 16:10
Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! Sancak'tan Beşiktaş'ın transferine flaş yorum! 16:09
Transfer dönemi başladı mı? Transfer dönemi başladı mı? 15:54
Daha Eski
Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! Metin Öztürk'ten transfer ve Icardi sözleri! 15:47
Fırtına o ismi kiraladı! Fırtına o ismi kiraladı! 15:46
Jonas Svensson: "Çok mutluyum" Jonas Svensson: "Çok mutluyum" 15:45
Galatasaray Sivasspor maçına hazır Galatasaray Sivasspor maçına hazır 15:32
F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! F.Bahçe'den Bonucci açıklaması! 15:18
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman? 15:06