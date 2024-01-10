GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor
Son dakika spor haberi: Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da mevcut futbolcuların son durumu merak konusu oldu. Birçok futbolcusu için teklif gelen sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dev bir kulübün listesine giren Icardi, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Teknik direktör Okan Buruk'un en önemli hücum kozlarını arasında olan Icardi, taraftarların da sevgilisi konumunda.
Fenerbahçe derbisinde gözüne aldığı darbe nedeniyle yüzünde kırık oluşan yıldız oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak.
3 maçta forma giyemeyecek olan Icardi, ayak bileğinde de devam eden sorun nedeniyle dinlenme fırsatı bulacak.
Tedavi programı Arjantinli oyuncu, tam hazır hale geldiğinde sahalara dönecek.
Galatasaray'da geçen sezondan beri gösterdiği performansla beğeni toplayan Mauro Icardi, ara transfer döneminin de gözdesi oldu.
Avrupa'dan birçok takım, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için yarış halinde.
Özellikle İngiliz devi Manchester United, Mauro Icardi transferinde oldukça ciddi.
Ada basınında yer alan habere göre; Ocak ayında forvet takviyesi planlayan ManU, Arjantinli futbolcuyu listeye aldı.
MANCHESTER UNITED'I İSTİYOR!
Mauro Icardi'nin de Manchester United'ın bu ilgisine sıcak baktığı öne sürüldü.
İngiliz devinin transferle ilgilendiği ve kiralama seçeneğini masada tuttuğu belirtildi.
Manchester United'ın forvet transferinde Stuttgart'tan Serhou Guirassy ve Bayern Münih'ten Eric Maxim Choupo-Moting'i alternatif olarak belirlediği ifade edildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Icardi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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