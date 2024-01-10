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GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Son dakika spor haberi: Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da mevcut futbolcuların son durumu merak konusu oldu. Birçok futbolcusu için teklif gelen sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Dev bir kulübün listesine giren Icardi, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 19:17
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BURAK ŞENTÜRK
GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin takımdan ayrılması gündeme geldi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla göz dolduran 30 yaşındaki golcü, Avrupa takımlarını peşine taktı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Icardi, 17 gol ve 6 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un en önemli hücum kozlarını arasında olan Icardi, taraftarların da sevgilisi konumunda.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Fenerbahçe derbisinde gözüne aldığı darbe nedeniyle yüzünde kırık oluşan yıldız oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

3 maçta forma giyemeyecek olan Icardi, ayak bileğinde de devam eden sorun nedeniyle dinlenme fırsatı bulacak.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Tedavi programı Arjantinli oyuncu, tam hazır hale geldiğinde sahalara dönecek.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Galatasaray'da geçen sezondan beri gösterdiği performansla beğeni toplayan Mauro Icardi, ara transfer döneminin de gözdesi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Avrupa'dan birçok takım, yıldız golcüyü kadrosuna katmak için yarış halinde.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Özellikle İngiliz devi Manchester United, Mauro Icardi transferinde oldukça ciddi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Ada basınında yer alan habere göre; Ocak ayında forvet takviyesi planlayan ManU, Arjantinli futbolcuyu listeye aldı.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

MANCHESTER UNITED'I İSTİYOR!
Mauro Icardi'nin de Manchester United'ın bu ilgisine sıcak baktığı öne sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

İngiliz devinin transferle ilgilendiği ve kiralama seçeneğini masada tuttuğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Manchester United'ın forvet transferinde Stuttgart'tan Serhou Guirassy ve Bayern Münih'ten Eric Maxim Choupo-Moting'i alternatif olarak belirlediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ: Mauro Icardi'den flaş transfer kararı! O takımı istiyor

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Icardi'nin güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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