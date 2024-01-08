GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonucu yüzünde kırıklar oluşan Mauro Icardi'yi bir süre dinlendirme kararı almıştı. Arjantinli yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:16
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Deneyimli forvetin durumu merak konusu olurken, Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Konyaspor maçı sonrası Icardi'nin son durumuyla ilgili konuştu.
Icardi ile ilgili spekülasyonların hep olacağını dile getiren Okan Burak, "Yarış var, yarış içerisindeki takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor.
Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. Süper Kupa öncesi düşüncemiz, Mauro'nun orada oynaması, belki bir operasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk. Tedavisine operasyon olmadan devam etmeye karar verdik.
Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında aldığı darbeler, yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı istemeden. Orada yüzüne, burnuna birçok yerine darbe aldı. Biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi de veremedi.
Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben konuştuk. Yüzündeki riskin azalması, oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir, alacağı darbeye göre görme kaybına da yol açabilir. Bir süre dinlenecek, ondan sonra bizle beraber olacak.
Mauro oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Ortak kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezona sonun kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA
Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.
Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.
ÜMRANİYESPOR (TÜRKİYE KUPASI)
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