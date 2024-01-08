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GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonucu yüzünde kırıklar oluşan Mauro Icardi'yi bir süre dinlendirme kararı almıştı. Arjantinli yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:16
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GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Tecrübeli golcü, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbeler sonrası sakatlanmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Sarı-kırmızılılar, Icardi'nin yüzünde kırıklar meydana geldiğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Deneyimli forvetin durumu merak konusu olurken, Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray, Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da Konyaspor maçı sonrası Icardi'nin son durumuyla ilgili konuştu.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Icardi ile ilgili spekülasyonların hep olacağını dile getiren Okan Burak, "Yarış var, yarış içerisindeki takımlar bu iddiaları ortaya atacaklar. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. Süper Kupa öncesi düşüncemiz, Mauro'nun orada oynaması, belki bir operasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk. Tedavisine operasyon olmadan devam etmeye karar verdik.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında aldığı darbeler, yumruk yedi, direğe doğru itildi, rakibin ayağının altında kaldı istemeden. Orada yüzüne, burnuna birçok yerine darbe aldı. Biz bunu ayağıyla da birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi de veremedi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben konuştuk. Yüzündeki riskin azalması, oynadığı takdirde daha kötü bir şey de olabilir, alacağı darbeye göre görme kaybına da yol açabilir. Bir süre dinlenecek, ondan sonra bizle beraber olacak.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Mauro oynamak ve takıma katkı vermek istiyor. Ortak kararla birkaç hafta dinlendireceğiz. Ondan sonra bomba gibi başlayıp, sezona sonun kadar Galatasaray'ın başarısı için önemli bir katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

İşte Mauro Icardi'nin kaçıracağı maçlar...

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

SİVASSPOR (D)

GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

KAYSERİSPOR

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