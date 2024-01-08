GALATASARAY HABERİ - Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu! İşte kaçıracağı maçlar

Bu ufak hesapların içerisinde olmamak lazım. Süper Kupa öncesi düşüncemiz, Mauro'nun orada oynaması, belki bir operasyon da olabilir mi olmaz mı diye düşünüyorduk. O maçta da belki maskeyle yer almasını düşünüyorduk. Tedavisine operasyon olmadan devam etmeye karar verdik.