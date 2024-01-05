Icardi'nin yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Icardi sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte Okan Buruk'un 11 tercihi... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:54
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KONYASPOR MAÇINDA 6 EKSİK
Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 6 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.
Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.
Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.
Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
ICARDI ŞOKU!
Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi.
Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.
Sezon başında Shaktar Donets'ten transfer edilen Tete beklentilerin altında kaldı.
Brezilyalı oyuncu Zaha, Ziyech ve Kerem'in arkasında kaldı.
Tete, Ziyech'in yokluğununda kendisini gösterme fırsatından yararlanmak istiyor.
Icardi'nin Konyaspor maçı öncesi şok sakatlığı sonrası forvet hattında kimin görev alacağı merak ediliyor.
Tecrübeli çalıştırıcının ileri uçta Zaha'ya görev vermesi bekleniyor.
Kadrodaki eksiklerin ardından Okan Buruk 11 tercihini yaptı.
İŞTE OKAN BURUK'UN KONYASPOR MAÇI 11'İ
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