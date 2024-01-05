Haberler Galatasaray Icardi'nin yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i

Icardi'nin yerine kim oynayacak? İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibiyle zirveyi paylaşan sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Afrika Kupası nedeniyle yıldız oyuncularını milli takımlarına gönderen Galatasaray'da Icardi sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak. İşte Okan Buruk'un 11 tercihi... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 11:43 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024 Cuma 14:54
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GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

RAMS Park Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

44 puanla averajla 2. sırada yer alan Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KONYASPOR MAÇINDA 6 EKSİK

Sarı kırmızılılar Konyaspor karşısında 6 önemli oyuncusundan yararlanamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Göğüs kasında kopuk oluşan Sergio Olivera'nın sakatlığı devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Ziyech ve Bakambu Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarının kamplarına katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Derbide sarı kart gören Torreira ve Sacha Boey ise kart cezalısı nedeniyle Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ICARDI ŞOKU!

Galatasaray'a Icardi'den kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar, Arjantinli futbolcunun bir süre oynayamayacağını duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Sezon başında Shaktar Donets'ten transfer edilen Tete beklentilerin altında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Brezilyalı oyuncu Zaha, Ziyech ve Kerem'in arkasında kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Tete, Ziyech'in yokluğununda kendisini gösterme fırsatından yararlanmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Icardi'nin Konyaspor maçı öncesi şok sakatlığı sonrası forvet hattında kimin görev alacağı merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Tecrübeli çalıştırıcının ileri uçta Zaha'ya görev vermesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

Kadrodaki eksiklerin ardından Okan Buruk 11 tercihini yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

İŞTE OKAN BURUK'UN KONYASPOR MAÇI 11'İ

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

MUSLERA

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

NELSSON

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

BARIŞ

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

NDOMBELE

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

MERTENS

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

GALATASARAY HABERLERİ - Yıldız oyuncu kadroya dönüyor! İşte Okan Buruk'un Konyaspor maçı 11'i

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