GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Süper Kupa finali saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde kozlarını paylaşacak. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa Finali ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Final maçı ne zaman? Süper Kupa nerede oynanacak?

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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te oynanacak. Süper Kupa Final maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!

Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.

FRED FORMASINA KAVUŞUYOR

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynanan müsabakada kırmızı kart görerek Galatasaray derbisinde cezası nedeniyle oynayamayan Brezilyalı futbolcu Fred, Süper Kupa'da sahada yer alacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, pazar günü oynanan derbide Fred'in yerine orta sahada Miguel Crespo - İrfan Can Kahveci ikilisine görev verdi. Deneyimli teknik adam, Galatasaray maçı sonrası Fred'in takıma dönmesinin pozitif etki oluşturacağını belirterek stratejilerinin farklı olacağını ifade etmişti.

HAKIM ZIYECH KADRODAN ÇIKARILDI!

Turkcell Süper Kupa maçı öncesi kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden açıklanan kamp kadrosunda; Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Angelino ve Sergio Oliveira yer almadı.

İstanbul'da hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'ın Süper Kupa maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey, Cedric Bakambu."

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi. Üçü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan karşılaşmalarda Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki üç Süper Kupa mücadelesinde ise 2 kez sarı-kırmızılılar, 1 kez de sarı-lacivertliler kupayı kaldırdı.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu. Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un üçer kez kazandığı kupayı, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi. Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı. Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı. 2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı. İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu. Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.