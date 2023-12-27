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Bu kez farklı olacak

F.Bahçe ile Kadıköy’de berabere kalan sarı-kırmızılı oyuncular, “Kupayı bırakmayız” diyerek Okan Buruk’a galibiyet söz verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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Bu kez farklı olacak

Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takıma bir gün izin vermişti. Dinlenen sarı-kırmızılı futbolcular Florya'da toplanarak moralli bir şekilde Süper Kupa hazırlıklarına başladı. Perşembe günü Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak Galatasaray Riyad'da kampa girecek ve Cuma günü Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile bir kez daha karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımda hedef galibiyet...

ELİMİZDEN KAÇIRDIK

Kadıköy'den golsüz beraberlikle ayrılan oyuncular dünkü idmanda Okan Buruk'a "İlk maçta rakibi elimizden kaçırdık ama kupayı bırakmayız" diyerek galibiyet sözü verdi. Davinson Sanchez'in Süper Kupa maçında da forma giyemeyecek. Kadroyu bozmayı düşünmeyen Buruk, Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Sacha Boey, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens 11'i ile sahaya çıkacak.

DEV MAÇ ATV'DE

Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.

VAR'DA EMRE MALOK

Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek. Yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Bu zorlu mücadelede VAR koltuğunda ise Emre Malok oturacak. Malok'a, AVAR'da Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

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