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Dzeko ile Icardi arasında gerginlik! İşte o anlar

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 24. dakikasında Dzeko ve Icardi arasında gerginlik yaşandı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 19:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 19:46
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Dzeko ile Icardi arasında gerginlik! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

DZEKO İLE ICARDI TARTIŞTI!

Gergin geçen mücadelede iki takımın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ve Mauro Icardi tartıştı. Edin Dzeko'nun Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası Icardi pozisyonun yaşandığı yere geldi ve Dzeko ile arasında bir gerginlik yaşandı. Fernando Muslera da kalesinden çıkıp olaya dahil oldu.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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