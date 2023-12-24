Dzeko ile Icardi arasında gerginlik! İşte o anlar

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

DZEKO İLE ICARDI TARTIŞTI!

Gergin geçen mücadelede iki takımın yıldız futbolcuları Edin Dzeko ve Mauro Icardi tartıştı. Edin Dzeko'nun Kerem Demirbay'a yaptığı faul sonrası Icardi pozisyonun yaşandığı yere geldi ve Dzeko ile arasında bir gerginlik yaşandı. Fernando Muslera da kalesinden çıkıp olaya dahil oldu.

İşte o anlar...

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır