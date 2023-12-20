Haberler Galatasaray GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını Tugay Kağan Numanoğlu yönetecek. VAR'da ise Özgür Yankaya görev yapacak. Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde 2 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 18:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? GS maçı saat kaçta?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

GALATASARAY - F. KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

G.Saray: Günay, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem, Icardi.

F. Karagümrük: Dituro, Veseli, Birascchi, Dresevic, Levent, Feghouli, Sturaro, Can Keleş, Mendes, Eysseric, Serdar Dursun.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

FATİH KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Teknede yaşamını sürdüren Yeşim Büber’in değişimi şaşırttı! İşte Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber’in son hali!
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreninde önemli açıklamalar
Takımdan ayrılacak mı? G.Saray'dan flaş cevap
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Takımdan ayrılacak mı? G.Saray'dan flaş cevap
G.Saray'dan oyunculara derbi primi!
Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Sertifika Programı e-DEVLET | KVKK Programı ücretsiz mi? Ne işe yarar?
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (20 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon! 18:42
Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon Hakem penaltıyı verdi! İşte o pozisyon 18:31
Takımdan ayrılacak mı? G.Saray'dan flaş cevap Takımdan ayrılacak mı? G.Saray'dan flaş cevap 18:21
Toroğlu'dan Batshuayi'ye övgü! Toroğlu'dan Batshuayi'ye övgü! 18:11
Bursa'da olay! 5 kırmızı kart... Bursa'da olay! 5 kırmızı kart... 16:49
Sürme'den özel röportaj! "Türkiye'deki sol bek sorunu..." Sürme'den özel röportaj! "Türkiye'deki sol bek sorunu..." 16:41
Daha Eski
Sarıalioğlu: Trabzonspor ile bir alakası yoktur! Sarıalioğlu: Trabzonspor ile bir alakası yoktur! 16:15
Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague Fenerbahçe Beko - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague 16:11
G.Saray'dan oyunculara derbi primi! G.Saray'dan oyunculara derbi primi! 16:10
Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman? Bayern Münih - Anadolu Efes maçı ne zaman? 16:05
Ankara'da kazanan Bandırma! Ankara'da kazanan Bandırma! 16:03
Ümraniyespor son dakikada yıkıldı! Ümraniyespor son dakikada yıkıldı! 16:03