Galatasaray 1-0 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom derbi öncesi moral depoladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılılar konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü Kerem Aktürkoğlu'nun 41. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Galatasaray puanını 43'e yükseltti.
Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
NELSSON DALYA DEDİ
Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.
GÜNAY GÜVENÇ İLK KEZ İLK 11'DE
Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera'nın yerine kalede Günay Güvenç görev yaptı.
Sezon başında transfer edilen tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maçta ilk 11'de forma giydi.
Günay Güvenç, daha önce Kasımpaşa ile oynanan müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
SANCHEZ KADRODA YOK
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.
Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Sarı-kırmızılı takımda göğüs kasındaki kopma nedeniyle ameliyat edilen Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE SOL BEKTE
Galatasaray'da hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında da sol bekte görev aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında da Barış Alper Yılmaz'ı savunmanın solunda oynatmıştı.
MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ
Karşılaşma öncesi maçın hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve yardımcılarına çiçek verildi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.
ŞOTA ARVELADZE KARAGÜMRÜK'TE İLK MAÇINDA
Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörü Şota Arveladze yönetimindeki ilk sınavını Galatasaray karşısında verdi.
Kırmızı-siyahlı takımda hafta içinde görevine son verilen Alparslan Erdem'in yerine Gürcü teknik adam göreve getirilmişti.
Şota Arveladze daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırmıştı.