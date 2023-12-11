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Kadınlarda zirve keyfi
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile karşılaştı. Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1 kazanırken goller; 16. dakikada Kipoyi ve 21. dakikada Ecem Esen'den geldi. Ev sahibi Ereğli Belediyespor'un tek golünü ise 5. dakikada Nabweteme kaydetti. Galatasaray puanını 36'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.
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